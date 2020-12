STM: Suomeen ensimmäisenä saatava rokote-erä voi olla vain muutamia tuhansia, massarokotukset tuskin alkavat vielä tänä vuonna – Ikääntyneiden koronatartunnat lisääntyneet

Suomeen ensimmäisenä saatava erä koronarokotetta voi olla vain muutamia tuhansia annoksia, arvioi sosiaali- ja terveysministeriön (STM) osastopäällikkö Tuija Kumpulainen.

Varhaisvaiheessa rokotetaan koronapotilaita sairaaloissa hoitavaa henkilöstöä. Kumpulainen suuntaakin katseen jo ensimmäistä rokote-erää pidemmälle.

– Mielestäni on tärkeämpää tietää se, paljonko saamme tammikuussa. Sillä alkaa olla jo vaikutusta. Siinä pitäisi puhua jo suuremmista määristä niin Suomessa kuin EU:ssa kauttaaltaan, Kumpulainen sanoi STM:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) viikoittaisessa koronatilannekatsauksessa torstaina.

EMA:n on puollettava myyntilupaa

Rokotetta saadaan Suomeen muutama päivä sen jälkeen, kun Euroopan komissio myöntää myyntiluvan. Komissio voi myöntää myyntiluvan sen jälkeen, kun Euroopan lääkevirasto EMA on puoltanut myyntilupaa. Euroopan lääkevirasto EMA:n suosituksesta päättävä komitea keskustelee asiasta maanantaina.

EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan koronarokotukset alkavat EU-maissa ennen vuodenvaihdetta. STM kuitenkin suhtautuu skeptisesti EU:n yhteiseen yritykseen aloittaa koronarokotukset vielä joulukuussa. Tavoitteena on aloittaa sitten, kun rokoteannoksia on kohtuullinen määrä koko maassa, sanoo STM:n ylilääkäri Sari Ekholm STT:lle.

– Suuremmat rokotukset eivät todennäköisesti ole alkamassa tämän vuoden puolella, koska ymmärrykseni mukaan emme tule saamaan kovin suuria eriä vielä tämän vuoden puolella. Asia on myös rokotevalmistajan käsissä ja rokotteen mahdollisen myyntiluvan haltijan, Ekholm sanoo.

Toimituksia toivottavasti viikoittain

Ensimmäinen erä rokotteita tulee näillä näkymin Hus-apteekkiin, sillä kyse on todennäköisesti hyvin pienestä erästä, sanoi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Myöhemmin Pfizerin ja Biontechin rokotetta tullaan jakamaan suoraan useisiin eri lääkejakelukeskuksiin ja sairaala-apteekkeihin ympäri Suomea, Puumalainen sanoi.

– Näitä toimituksia tapahtuu toivottavasti viikoittain ja kasvavin määrin. Sitten tämä jakelu tapahtuu useisiin eri pisteisiin ympäri Suomea.

Tuija Kumpulaisen mukaan vielä ei ole tarkkaa tietoa siitä, miten Pfizerin ja Biontechin raportoimat tuotanto-ongelmat vaikuttavat talven rokotusvaiheisiin.

THL kertoi joulukuun alussa, että rokotteen on saamassa ensin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö, jonka jälkeen rokotuksia on tarkoitus laajentaa ensin ikääntyneille ja riskiryhmäläisille sekä kevään kuluessa edelleen muille ryhmille.

Ikääntyneiden tartunnat lisääntyneet huolestuttavasti

Koronavirustartunnat ovat huolestuttavasti lisääntymässä ikääntyneiden keskuudessa, kertoo THL. Tartuntoja on yhä enemmän vanhemmissa ikäluokissa, ja sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on lisääntynyt.

Tautiin sairastuneiden keski-ikä on nousussa. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on nyt yli 15 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden osuus lähes yhdeksän prosenttia.

Yli 70-vuotiaat ihmiset kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään. THL:n mukaan riskiryhmien suojeleminen on hyvin tärkeää, jotta voitaisiin ehkäistä vakavia koronatautitapauksia.

Valtaosa tartunnoista todetaan THL:n mukaan kuitenkin edelleen nuorilla ja työikäisillä.

Tehohoidossa 27 ihmistä

Suomessa on raportoitu tänään 12 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta, kertoo THL.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen vuoksi nyt 264 ihmistä, joista 27 on tehohoidossa. Tehohoidossa on nyt seitsemän ihmistä vähemmän kuin eilen.

Aiemmin tänään raportoitiin 358 uutta koronavirustartuntaa.

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 806 tartuntaa, mikä on 330 vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Asukaslukuun suhteutettuna koronavirusta on kahden viikon aikana todettu eniten Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä, vähiten taas Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa nyt yhteensä 484. Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu Suomessa nyt 32 228, joista parantuneita on THL:n arvion mukaan noin 22 500.

”Huomattava riski, että tilanne lähiaikoina huononee”

Myönteistä koronatilanteessa on THL:n mukaan tällä hetkellä koronatapausten määrän voimakkaan kasvun pieni tasoittuminen.

– Valitettavasti on todettava, että määrä on varsin korkealla tasolla ja on huomattava riski siihen, että tilanne lähiaikoina huononee, THL:n Puumalainen sanoi.

Puumalainen sanoi olevansa tartuntojen kannalta huolissaan erityisesti tungoksesta jouluostoksilla sekä uudenvuodenjuhlinnasta.

Positiivisten näytteiden osuus tehdyistä testeistä on pysynyt noin 2,5 prosentissa.

Myös joukkoaltistumisissa on nähtävissä vähenemistä. Suositukset ja rajoitukset ovat hieman vähentäneet esimerkiksi harrastustoiminnassa tapahtuneita joukkoaltistumisia. THL:n mukaan joukkoaltistumisia oli silti vielä runsaasti lähes kaikkien sairaanhoitopiirien alueella.

Noin kymmenen prosenttia joukkoaltistumisista tapahtui sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja noin neljä prosenttia yksityisissä juhlissa.

Viime viikkoina käynnistettyjen koronarajoitusten vaikutukset tartuntamääriin nähdään muutaman viikon viiveellä.

Tartunnanlähde selvillä noin 60 prosentissa tapauksista

Karanteeniin määrättiin Suomessa viime viikolla noin 12 000 ihmistä. Noin 30 prosenttia uusista koronatartunnoista todettiin ihmisillä, jotka olivat jo karanteenissa.

Uusien koronavirustartuntojen lähde saatiin viime viikolla selville noin 60 prosentissa tapauksista, kertoo THL. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella tartunnanlähde saatiin selville puolessa tapauksista.

THL:n mukaan selvitetyistä tartunnoista noin puolet on saatu samassa taloudessa asuvien kesken. Työpaikka oli tartunnanlähde 15 prosentissa, harrastustoiminta kahdessa prosentissa ja ravitsemisliikkeet noin yhdessä prosentissa selvitetyistä tartunnoista.

STM sanoo ottavansa huolen valmiuslain tarpeellisuudesta vakavasti

STM ottaa Husin huolen valmiuslain tarpeellisuudesta vakavasti, sanoi STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki tiedotustilaisuudessa.

Koronatilannetta seurataan hänen mukaansa tarkasti, ja valmiuslakiaiheeseen palataan ensi viikolla selvitysten jälkeen.

Valmiuslain käyttöönotto nousi puheisiin eilen, kun Hus sanoi pitävänsä valmiuslakia tarpeellisena, jotta resurssien riittävyys voidaan turvata joulun ja uudenvuoden pyhien aikaan, jos koronatilanne heikkenee.

Hallitus kertoi eilen varautuvansa tarvittaessa nopeisiin liikkeisiin myös joulunpyhinä ja eduskunnan joulutauon aikana. STT