Sunnuntai toi esiin yhdeksän uutta koronaa Kanta-Hämeessä – Tartunnoista yksi on epäselvä ja paikallinen

Sunnuntain aikana Kanta-Hämeessä todettiin yhdeksän uutta koronatartuntaa. Tapauksista seitsemän on Hämeenlinnan seudulta ja kaksi Riihimäen. Potilaista kuuden tartunnat liittyvät tunnettuihin tartuntaketjuihin, kaksi tartuntaa on saatu toisen maakunnan alueelta ja yksi on epäselvä…