Sunny Car Centeriä käsitellään hovissa vielä ensi viikollakin - Kaksi viikkoa ei riittänyt asian puimiseen

Synny Car Center -oikeudenkäynnin (SCC) suullista käsittelyä ei saatu päätökseen Turun hovioikeudessa tällä viikolla.

Vahingonkorvausoikeudenkäynti jatkuu vielä ensi maanantaina, jolloin osapuolten on määrä antaa loppulausunnot.

Hovioikeuskäsittely alkoi tiistaina 5. marraskuuta ja sen piti kestää viime torstaihin asti. Ensi viikolle kirjattiin kuitenkin varapäiviä, joista maanantai joudutaan käyttämään loppulausuntoihin.

Hovioikeudessa käsitellään Markku Ritaluoman ja Iisakki Kiemungin valituksia Kanta-Hämeen käräjäoikeuden määräämistä vahingonkorvauksista.

Sunny Car Centerin konkurssipesä haki heiltä vahingonkorvauksia yhtiöstä ulkomaille lähetetyistä varoista. Käräjäoikeus tuomitsi Ritaluoman maksamaa noin 6,2 miljoonaa euroa korvauksia. Kiemunki tuomittiin osallistumaan yhteisvastuullisesti Ritaluoman vahingonkorvaukseen 350 000 eurolla. Kiemungin korvausta soviteltiin.

Hovioikeudessa on kuultu samoja todistajia kuin käräjäoikeudessa.

