Suojavälineiden riittävyyteen ja hankintaan liittyy riitoja ja kummallisuuksia – Työministeri vaatii selvitystä

Työministeri Tuula Haatainen (sd.) kertoi Twitterissä vaativansa pikaisen selvityksen suojainkaupasta, josta tuli melkoinen sotku.

Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön alainen laitos.

– Huoltovarmuuskeskus on työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alainen laitos. Eilen illalla ja tänään aamulla julkisuudessa on ollut esillä epäselvyyksiä liittyen suojainkauppaan. Näistä epäselvyyksistä olen heti aamulla pyytänyt pikaisen selvityksen, työministeri kirjoittaa tviitissään.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) totesi niin ikään Twitterissä, että asia pitää selvittää.

– Julkisuudessa esillä olleet suojavarusteiden hankintaan liittyvät epäselvyydet on tärkeää selvittää. Huoltovarmuuskeskuksesta vastaava ministeri Haatainen on pyytänyt asiasta selvityksen. Hankintojen sujuvuuden varmistaminen koronakriisin aikana on ensiarvoisen tärkeää, ministeri kirjoitti.

Huoltovarmuuskeskus ei ole kommentoinut vielä asiaa.

Tilattiinko suojaimia kauneusalan yrittäjältä vai ulosottovelkaiselta liikemieheltä?

Huoltovarmuuskeskuksen tilaamista suojamaskeista on kehkeytynyt kummallinen sotku, jossa ovat osallisina Huoltovarmuuskeskus (HVK) , Virossa kauneusalan yrittäjänä työskentelevä Tiina Jylhä sekä ulosottovelkainen liikemies Onni Sarmaste.

Asiasta ovat kirjoittaneet Suomen Kuvalehti ja Helsingin Sanomat.

Suomen Kuvalehden jutusta käy ilmi, että Jylhän ja Sarmasteen näkemykset tilanteesta ovat täysin vastakkaiset. Huoltovarmuuskeskus ei ole kommentoinut asiaa.

Miten tähän päädyttiin?

Huoltovarmuuskeskus tilasi Suomeen kaksi miljoonaa kasvosuojainta ja 230 000 hengityssuojainta.

Tilaus saapui Suomeen tiistaina Kiinasta.

Nopeasti kävi ilmi, etteivät maskit ole laadultaan riittäviä. Maskeja ei voi käyttää sairaalatyössä, mutta niiden laatu riittää kotihoitoon sekä hoivakotien käyttöön.

Nyt maskikaupoista on kehkeytynyt epämääräinen vyyhti, jossa osapuolet puhuvat ristikkäin.

Suomen Kuvalehdessä kauneusalan yrittäjä Tiina Jylhä toteaa, että Suomi on tehnyt viiden miljoonan euron arvoisen tilauksen hänen yritykseltään Look Medical Carelta.

Jylhä kertoo hieroneensa kauppoja valtion kanssa maaliskuusta lopulla.

SK:ssa Tiina Jylhä kertoo ottaneensa Onni Sarmasteen mukaan provisiopalkalla mukaan neuvotteluihin.

Tilanne päätyi kuitenkin Jylhän mukaan siihen, että Sarmaste huijasi kaupassa ilmoittamalla oman tilinumeronsa Huoltovarmuuskeskukselle miljoonien eurojen suuruista ennakkomaksua varten.

Tiistaina Suomeen saapui lento, jonka mukana tuli miljoonia hengityssuojaimia sekä reilut 200 000 suojamaskia.

Helsingin Sanomien haastattelussa Jylhä kuitenkin väittää, ettei hänellä ole mitään tekemistä tuoreimman Suomeen saapuneen toimituslennon kanssa. Jylhän järjestämän tilauslennon olisi pitänyt tulla Suomeen 4.–5. huhtikuuta.

HS:ssä Jylhä väittää, että tiistaina Suomeen tullut tilauslento oli Onni Sarmasteen järjestämä.

Samassa haastattelussa Jylhä ihmettelee sitä, ettei Sarmasteella pitänyt olla kaupassa mitään roolia, mutta ”siitä tulikin hyvin iso rooli kaikin puolin”.

Jylhä myös väittää samassa sitaatissa, ettei hän tunne kyseistä henkilöä. Jylhä kuvaa haastattelussa tilannetta ”tosi kummalliseksi”.

Jylhä kertoo palkanneensa lakimies Kari Uotin tekemään asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Näin väittää Onni Sarmaste

Onni Sarmasteen tarina ei tue Jylhän kertomaa.

Sarmaste väittää SK:lle, että Huoltovarmuuskeskus oli ostanut kiinalaisia suojavälineitä nimenomaan hänen yritykseltään.

Sarmaste väittää myös sitä, että Jylhä ja hänen kumppaninsa Tapani Valkonen olisivat aikoneet aiheettomasti laskuttaa Suomen Huoltovarmuuskeskukselta viisi miljoonaa euroa.

Sarmaste väittää myös, että Jylhä olisi palkannut liivijengi Helvetin Enkelit perimään häneltä viittä miljoonaa euroa. Tämän Jylhä on kiistänyt.

Sarmaste kertoo tehneensä tutkintapyynnön Jylhästä ja Valkosesta sen jälkeen, kun hänen ikkunastaan olisi paiskattu iso kivi sisään.

Ulosottomerkintöjä ja tuomioita

Pikavippejä tarjonneella liikemies Sarmastella on kymmensivuinen ulosottorekisteri, jossa on merkintöjä muun muassa vakuutus-, pysäköintivirhe- ja sakkomaksuista.

Tiina Jylhä on tuomittu vuosina 2007 ja 2008 törkeästä velallisen epärehellisyydestä, kirjanpitorikoksesta ja kahdesta törkeästä veropetoksesta.

Jylhän kumppani Tapani Valkonen on Iltalehden mukaan parhaillaan syytteessä törkeästä dopingrikoksesta, lääkerikoksesta ja rahanpesusta.

HVK kertoi hankinnoista keskiviikkona

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila ja Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja Tomi Lounema kertoivat keskiviikkona pidetyssä tiedostustilaisuudessa suojavarusteiden heikosta laadusta.

Louneman mukaan kaupanteko suojavarusteista on juuri nyt erittäin vaikeaa, sillä markkinat ovat kaaoksessa ja siellä on monenlaisia kaupantekijöitä. Samalla hinnat nousevat koko ajan.

Tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että Suomeen olisi tulossa Kiinasta ensi viikolla neljä laajarunkokoneellista lisää suojavarusteita.

Suomessa toimivat yritykset tekevät työtä sen eteen, että suojamaskien tuotantoa voidaan aloittaa kotimaassa.

Pula suojatarvikkeista on herättänyt kiistelyä eri tahoilla. Presidentti Sauli Niinistö kehotti lopettamaan keskinäisen syyttelyn ja etsimään yhteistä käsitystä siitä, mitä ja miten paljon suojavälineitä tarvitaan.

