Suomalais-Venäläinen kauppakamari saa yhä valtiolta avustusta, vaikka osalle yrityksistä Venäjä on jo mainehaitta: "Ei ole oikein jättää yrityksiä yksin"

Työ- ja elinkeinoministeriö on vuosien ajan myöntänyt Suomalais-Venäläiselle kauppakamarille valtionavustusta vienninedistämistä varten. Nyt vientityö on käytännössä loppunut, mutta avustus on jatkunut.