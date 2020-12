Suomalaiset säästävät lapsilleen noin 70 prosenttia enemmän kuin kolme vuotta sitten

Suomalaisten vanhempien lapsilleen kuukaudessa säästämä summa on kasvanut, kertoo Nordean teettämä kysely. Vastaajilta kysyttiin, kuinka moni heistä säästää lapselleen rahaa jollain tavalla ja säästäjiltä edelleen, kuinka paljon he säästävät lapselleen keskimäärin kuukaudessa. Kyselyn mukaan keskimääräinen säästösumma kuukaudessa on 50 euroa, kun kolme vuotta aiemmin se oli 30 euroa. Kyselyyn vastanneista lapselleen säästää kolme neljästä alle…

