Suomalaisista vain murto-osa vakuuttaa maatiaiskissansa – Koirat peittoavat mennen tullen

Vain murto-osa kissakannasta on vakuutettu. Kissaliitto ja eläinsuojelun vapaaehtoiset toivovat määrän kasvavan.

Harva suomalainen vakuuttaa maatiaiskissansa. Ifin eläinvakuutusten tuotepäällikkö Heini Elomaa arvioi, että koko maan kissakannasta vain 1–2 prosenttia on vakuutettu. Noin puolet vakuutetuista on kotikissoja eli niin sanottuja maatiaiskissoja. Tarkkaa dataa kissakannasta ei ole, mutta niitä on arvioitu Suomessa olevan jopa miljoona.

Agrian vuonna 2019 teettämän markkinatutkimuksen mukaan noin 8 prosenttia kissanomistajista on ottanut vakuutuksen lemmikilleen. Noin kolmannes vakuutetuista on maatiaisia. Tutkimukseen haastateltiin neljäsataa omistajaa.

Vakuutus korvaa kalliita eläinlääkärikuluja

Lemmikkien vakuuttaminen on vakuutusyhtiöiden mukaan kuitenkin ollut viime vuosina kasvava trendi, josta myös kissat ovat saaneet oman osansa.

– Maatiaiskissatkin käsitetään onneksi yhä useammin osaksi perhettä, ja niille halutaan tarjota paras mahdollinen hoito, Agrian maajohtaja Anna Linder kertoo.

Myös Kissakoti Kattilassa suositellaan kissojen vakuuttamista. Toiveena on, että vakuutuksenottajat lähtisivät herkemmin eläinlääkäriin, kun kulut on mahdollista suorakorvata.

Kattilassa kissoja ei luovuteta, ellei niitä sitouduta hoitamaan. Tapaturma-altis laji voi kuitenkin kustantaa omistajalle satojen eurojen eläinlääkärikulut.

– Ylipäänsä sanon kissaa hankkiville, että tilillä pitäisi olla varmuuden vuoksi tonni per kissa. Lääkärikulut ovat niin kalliita, kertoo vapaaehtoistyöntekijä Piia Santama.

Maatiaiset pääsevät rotukissoja halvemmalla

Maatiaiskissojen ja rotukissojen vakuuttamisessa ei ole suuria eroja. Hoitokuluvakuutukset kattavat tapaturmat ja äkilliset sairaudet, mikäli niistä ei ole ollut merkkejä ennen vakuutuksenottoa. Kissavakuutukset eivät kata hammashoitoa tai madotusta ja rokotusta, sillä niitä pidetään osana tavallista kissan hoitoa.

Kissavakuutuksen hintaan vaikuttaa omavastuun ja hoitokulun lisäksi kissan ikä ja rotu. Rotukissoilla voi olla rodulle ominaisia sairauksia tai jalostukseen liittyviä vakuutuksia, ja siksi niiden vakuuttaminen on kalliimpaa.

Myös henkivakuutus on rotukissoilla kalliimpi, sillä hankintahintakin on huomattavasti korkeampi. Maatiaiskissojen vakuutuksen voi saada halvimmillaan noin sadalla eurolla vuodeksi.

Kotikissakin on osa perhettä

Yksi syy maatiaiskissojen vähäiseen vakuuttamiseen on niiden pieni rahallinen arvo. Jos kissa on ollut jopa ilmainen, rahan sijoittaminen vakuutuksiin saattaa tuntua turhalta.

Suomen kissaliitto on jo pitkään toivonut, että kissojen arvostus nousisi samalle tasolle koirien kanssa. Ifin mukaan koirista vakuutettuja on noin kolmasosa, sillä niiden hankintahinta voi olla yli tuhat euroa.

– Miksi kotikissa ei olisi samanarvoinen lemmikki, Elomaa kysyy.