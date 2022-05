Suomen ensimmäinen Etelä-Afrikan uuden omikronmuunnoksen tartunta on löydetty Varsinais-Suomessa

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) on todettu Suomen ensimmäinen Etelä-Afrikan uuden omikronmuunnoksen tartunta. Tyks tiedotti koronaviruksen omikron BA.5 -variantin löytymisestä keskiviikkona. Virusvariantti löydettiin Varsinais-Suomessa suomalaiselta matkustajalta, joka oli palannut vapun aikaan Väli-Amerikasta. Kyseistä omikronvarianttia on raportoitu maailmassa noin 760 tapausta 19 maasta. Pohjoismaissa on ollut yksittäisiä löydöksiä. Euroopassa, muun muassa Portugalissa ja Saksassa, on kirjattu lisääntyvästi...

