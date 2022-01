Suomen euroviisuedustajan paikasta kisaavat konkarinimet The Rasmus ja Tommi Läntinen – mukana myös laulaja-lauluntekijä, joka on haaveillut Euroviisuista aina

Tänä vuonna UMK:n seitsemästä kilpailukappaleesta vain kolme esitetään englanniksi. Yksi niistä on The Rasmuksen Jezebel, jonka tekijöissä on mukana Bon Jovin hittikirjoittaja.