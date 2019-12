Suomen Kaasuenergia huolehtii Riihimäellä maakaasun jakelusta ja myynnistä vuoden alusta lähtien

Riihimäen Kaukolämpö oy on sopinut maakaasuliiketoimintojensa myymisestä Suomen Kaasuenergialle. Maakaasun jakelu- ja myyntiliiketoiminnat siirtyvät Suomen Kaasuenergialle vuodenvaihteessa.

Tehty kauppa tukee molempien yritysten pitkän aikavälin tavoitteita.

Suomen Kaasuenergia -konserni on Suomen suurin kaasun jakelu- ja vähittäismyyntiyhtiö, jonka strategiana on keskittyä maa- ja biokaasun jakeluun sekä myyntiin.

Riihimäen Kaukolämmön ydinliiketoimintaa kaasu sen sijaan ei ole enää viime vuosina ollut. Maakaasuasiakkaita yrityksellä on vain 10, ja maakaasuun liittyvä liiketoiminnasta on tullut vain vähäinen osa koko yhtiön liikevaihdosta. Kaukolämpöasiakkaita yhtiöllä on 733.

– Ostajalla on meitä merkittävästi paremmat resurssit maakaasuliiketoiminnan kehittämiseen, Riihimäen Kaukolämmön toimitusjohtaja Jorma Malmi toteaa.

Riihimäen Kaukolämmön kaasuasiakkaiden asiakaspalvelu ja laskutus siirtyvät Suomen Kaasuenergialle vuoden 2020 alusta alkaen.

– Maakaasumarkkinan avautuminen kilpailulle vuoden 2020 alussa luo uusia mahdollisuuksia sekä maakaasuasiakkaille että maakaasuliiketoiminnan harjoittajille, Suomen Kaasuenergian toimitusjohtaja Mika Paloranta toteaa.