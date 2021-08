Suomen kasvukäytäväverkosto sai uuden johtajan Hämeenlinnasta – "Aloitan tehtävässä äärimmäisen motivoituneena"

Hämeenlinnalainen Jaana Villanen on valittu Suomen kasvukäytäväverkoston johtajaksi. Kaikkiaan paikkaa haki 25 hakijaa. Villanen toimii Sitran vanhempana neuvonantajana. – Aloitan tehtävässä äärimmäisen motivoituneena ja innolla. Pitkä ja monivaiheinen hakuprosessi on vielä vahvistanut motivaatiotani tehtävään, Jaana Villanen kertoo. Villasen mukaan Kasvukäytävän johtajan tehtävä on laaja, jossa kaikkien toimenpiteiden tavoitteena on Kasvukäytävän kilpailukyvyn, tunnettuuden sekä edunvalvonta-aseman vahvistaminen….