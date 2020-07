Suomen kauneimman mökin puutarhasta löytyy Virosta tuotu persikkapuu ja mojito-minttua

Kun astuu Martti Uotilan ja René Wilénin kesämökin portista sisään, vieraan leuka loksahtaa auki.

Värikäs ja runsas puutarha hidastaa matkaa punaiselle mökille, niin paljon yksityiskohtia se pitää sisällään.

Ei siis mikään ihme, että Suomen kansa ihastui tähän mökkikokonaisuuteen kertaheitolla, ja se voitti ylivoimaisesti Suomen kaunein koti: Kesämökit -ohjelman äänestyksen.

– Tällainen tämä meidän mökkimme on, Uotila toteaa vieraan vielä ihmetellessä kokonaisuutta.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Järvi ei näkynyt pusikolta

Suomen kaunein mökki sijaitsee Akaan Kylmäkoskella, Jalantijärven rannalla.

Uotila ja Wilén löysivät paikan kuusi vuotta sitten.

Tuolloin mökki oli jotain aivan muuta kuin tänä päivänä, eikä edes tonttia tunnistaisi enää samaksi.

– Kun tulimme ensimmäisen kerran tänne, järveä ei näkynyt ollenkaan, koska tontti oli pelkkää pusikkoa, Wilén kuvailee.

Juuri sellaista paikkaa pariskunta oli etsinytkin.

Vanhaa ja persoonallista mummonmökkiä, jonka ympärillä olisi tarpeeksi tilaa rakentaa unelmien puutarha.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Taloon ei tullut vesijohtovettä ja edelliset isot remontit oli tehty 1980-luvulla.

Yrittäjäpari oli remontoinut jo aiemmin yhden mökin, joten peukalo ei ole heillä keskellä kämmentä.

Miesten ystäväpiiristä löytyy myös huipputimpuri, jolla on keskeinen rooli mökin uudessa kukoistuksessa.

– Aloimme määrätietoisesti työstää mökkiä aina, kun töiltämme kerkesimme, Wilén kertoo.

Ajan kerrostumiin ei kajottu

Talo käytiin tarkasti läpi ammattilaisten kanssa.

Lattian alta ei löytynyt kosteutta. Sieltä löytyivät vain mökin rakentajien jättämät vuoden 1897 Suometar-lehti ja Viipurin junan aikataulu.

– Asiantuntijat sanoivat, ettei hyvää kannata korjata. Otimme kauniin lautalattian esiin ja siirryimme remontissa eteenpäin.

Muutenkin talon henkeä kohdeltiin remontissa arvokkuudella.

Vanhoja Pihlgren & Ritolan paperitapetteja ja alkuperäisten rakentajien pintoja jätettiin mahdollisimman paljon esiin eikä ajan kerrostumiin kajottu.

– Me emme ole mitään vatupassimiehiä. Jos joku kohta on hieman vinossa, niin meistä se on sympaattinen yksityiskohta. Timpurimme ei tosin aina ymmärtänyt tätä, Uotila nauraa.

Vajonneen rantasaunan oikaisu oli koko remontin työläin osuus, mutta ystävien ja naapureiden avulla siitäkin selvittiin.

Ravintolan vanhoista ikkunoista kasvihuone

Ronski tekemisen meininki jatkuu puutarhassa.

Kiveysten, portaiden ja porrastuksien lomasta voi bongata toinen toistaan eksoottisimpia kasveja, kuten Virosta tuodun persikkapuun, nenäliinapuun ja tulppaanipuun.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

– Tulppaanipuu kukkii ensimmäisen kerran 20-vuotiaana. Olemmekohan me täällä vielä silloin sitä ihastelemassa, Uotila miettii.

Upeiden istutusten keskellä huomiota herättää suuri koristeellinen, vanhoista ruutuikkunoista tehty kasvihuone.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Vanhat ruutuikkunat ovat Toijalasta, Leskirouva-ravintolasta. Uotilan arkkitehtiveli piirsi pahvinpalaan suunnitelman kasvihuoneesta.

Keväisin kasvihuoneen kasvien heräämistä jouduttaa Porin Matti -kamiina.

– Ystävämme oli löytänyt sen ojasta ja soitti, että tarvitsemmeko sellaista, Wilén kertoo.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Yhteiset illanvietot parasta laatuaikaa

Pariskunnan puheissa nousevat esiin jatkuvasti ystävät, joiden kanssa mökillä vietetään iltaa.

Viime kesänä valmistunut Riamuliiteri on illanistujaisten keskus.

– Teimme sen sitä varten, että mökin huoneet ovat melko pieniä, joten isoa yhtenäistä juhlatilaa ei ollut, Uotila kertoo.

Riamuliiterissä lauletaan ja musisoidaan pianon säestyksellä ja löytyy sieltä pieni esiintymislavakin.

Pariskunnan mukaan yhteiset illanvietot ovat parasta laatuaikaa.

– Me vietämme mökillä kaiken mahdollisen ajan, oli sitten talvi tai kesä. Tämä on meille se tärkein paikka.