Suomen kuntia aakkosjärjestyksessä kiertävät Janet ja Jouni Tervahonka löysivät Hämeenlinnasta hikisen yllätyksen

Kaksi vuotta ja 37 kuntaa. Vielä 273 jäljellä.

– Niiden läpikäymiseen voi mennä loppuikä, arvelevat Janet ja Jouni Tervashonka.

Pariskunta on kiertänyt Suomen kuntia aakkosjärjestyksessä heinäkuusta 2018 saakka. Torstaina oli Hämeenlinnan vuoro.

– Saavuimme Hämeenlinnaan keskiviikkoiltana Hyvinkään ja Hämeenkyrön kautta, mutta illalla emme ehtineet kuin tutustua hotellimme ympäristöön Varikonniemeen. Se oli yllättävänkin hieno paikka, johon emme olisi todennäköisesti muuten eksyneet, Tervashongat puhelevat.

Torstaina aamu alkoi viisivuotiaan Juhani-labradorinnoutajan ulkoilutuksella Aulangolla.

– Teimme siellä kuuden kilometrin lenkin ja sitten päätimme vielä katsastaa Karhuluolan portaat. Niissä olikin aikamoinen kiipeäminen lenkin päätteeksi, hyväkuntoiset 58-vuotiaat puuskahtavat.

Hiki tuli. Sen jälkeen oli vuorossa reissun pääkohde eli Hämeen linna.

– Olemme käyneet täällä ehkä joskus lapsena luokkaretkellä, joten oli jo aikakin päivittää muistot täältä!

Lappiin pääsee monta kertaa

Tervashongat kuvailevat itseään tavallisesti melko spontaaneiksi matkaajiksi. Kuntaprojekti on kuitenkin tuonut heidän vapaa-aikaansa lisää suunnitelmallisuutta.

Ihan helppoa reissuja ei ole kuitenkaan järjestää, sillä kolmivuorotyötä paiskivalla miehellä ja eläinhoitolaa pyörittävällä yrittäjävaimolla ei ole mielin määrin yhteistä aikaa.

– Teemme näitä reissuja aina ehtiessämme, siis melko hitaalla aikataululla.

Tervashongat asuvat logistisesti hyvässä paikassa eli Keski-Suomessa Kangasniemellä, Mikkelin ja Jyväskylän puolivälissä. Kilometrejä tulee silti runsaasti, kun kohteisiin mennään aakkosjärjestyksen, ei sijainnin mukaan.

– Eilenkin kävimme ensin Hyvinkäällä, sitten ajoimme Hämeenlinnan halki Hämeenkyröön ja vasta lopuksi palasimme Hämeenlinnaan varsinaiselle vierailulle, Jouni Tervashonka naurahtaa.

H-kirjaimella alkavia kuntia on Suomessa 23. Seuraavaksi vuorossa ovat I-kirjaimella alkavat kunnat aina Pohjois-Suomen Iistä Länsi-Suomen Isokyröön. Lapin reissuja on edessä lähiaikoina pariin otteeseen, sillä Iin ja Inarin välissä on kuusi muualla Suomessa sijaitsevaa kuntaa.

– Ja heti Inarin jälkeen on Uudellamaalla sijaitseva Inkoo. Päätimme hoitaa ne samalla reissulla siten, että lennämme Helsingistä Ivaloon ja hoidamme Inkoon sitten paluulennon perään.

Hattulan kunta tarjosi lounaan

Mistä ihmeestä lähti into kiertää kaikki Suomen kunnat?

– Se lähti ihan kahvipöytäkeskustelusta. Rupesimme puhelemaan, missä kaikkialla olemme käyneet. Mietimme, että olisi kiva suosia kotimaanmatkailua ja käydä kaikissa kunnissa, Janet Tervashonka muistelee.

Aakkosjärjestys valikoitui tasapuoliseksi tavaksi hoitaa homma maaliin.

– Muuten olisimme käyneet vain kaikissa jo valmiiksi kivoiksi tietämissämme paikoissa, ja ne loput olisivat ehkä jääneet käymättä.

Tervashongat ajelevat mielellään erilaisia maisemareittejä ja suosivat matkan varrella paikallisia pieniä kahviloita ja ravintoloita. Niitä varten he kyselevät usein vinkkejä eri kuntien ja kuntalaisten Facebook-yhteisöistä.

– Usein saamme paljon kivoja vinkkejä. Esimerkiksi keväällä Hattulassa käydessämme kunta jopa tarjosi meille lounaan Mierolan siltakahvilassa.

Tervashonkien perinteisiin kuuluu etsiä jokaisesta kunnasta kunnantalo sekä jutella paikallisten kanssa. Viime marraskuussa Hailuodossa jälkimmäinen tosin tuotti ongelman.

– Oli hyytävän kylmä keli eikä saarella näkynyt ristinsielua. Mutta jos olemme tavanneet ihmisiä, he ovat suhtautuneet meihin poikkeuksetta hyvin avuliaasti, Tervashongat kiittelevät. HäSa