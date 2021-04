Suomen nuorkauppakamarit koolla viikonloppuna virtuaalisesti, järjestelyt hoitaa Hämeenlinnan nuorkauppakamari

Suomen nuorkauppakamarit kokoontuvat kansalliseen kokoukseen ensi kertaa virtuaalisesti. Hämeenlinnan nuorkauppakamari vastaa järjestelyistä, joihin vaikuttaa koronapandemia. Kokous järjestetään 16.–18. huhtikuuta ja se on suurin Suomessa järjestetty nuorkauppakamarien vuorovaikutteinen virtuaalitapahtuma. Kokoukseen on osallistumassa 90 prosenttia Suomen nuorkauppakamareista ja osallistujia on rekisteröitynyt mukaan yli 1000. – Kamarillamme on ollut kunnia olla edelläkävijänä järjestämässä virtuaalista kokousta. Olen todella ylpeä…