Suomen paksuimman männyn ostaminen oli yllätys Hämeenlinnalle - Puun juurella ovat eväitä syöneet Ruotsin kuninkaat ja Venäjän keisarit

Maankäytön suunnittelujohtaja Niklas Lähteenmäelle paljastui perjantaina, että kaupunki on ostanut yllättäen Suomen paksuimman männyn eli yli 400-vuotiaan Keisarinmännyn Pikku-Parolasta.

– Minulla ei ollut asiasta aavistustakaan. Sehän on luonnonmuistomerkki ja varmasti tiukasti suojeltu, Lähteenmäki huomautti tarkistettuaan rajat monta kertaa kartalta.

Hämeenlinna osti Kiltin säätiöltä 7.5 hehtaarin alueen Mäkelän teollisuusalueen lähettyviltä keväällä. Yleiskaavassa alue on varattu elinkeinotoiminnalle.

Lue myös: Luonnonmuistomerkit vähenevät (15.8.2015)

Rauhoitettiin 1959

Mänty kasvaa pellon reunassa, missä sille on riittänyt valoa ja ravinteita. Paikka on syrjäinen ja puu on saanut kasvaa rauhassa.

Muhkea puu rauhoitettiin vuonna 1959. Sen rauhoittamista luonnonmuistomerkiksi esittivät Lyseon oppilaat. Mänty on aidattu kivipaaluilla.

Puistomestari Jouko Keskimaa mittasi Keisarinmännyn Hämeen Sanomien pyynnöstä kesällä. Keskimaan mittauksissa puun paksuudeksi paljastui peräti 548 senttiä.

Keisarillinen puu

Mänty on nimetty Keisarinmännyksi, sillä monet hallitsijat ovat aterioineet puun suojaisien oksien alla.

Puun juurella ovat tarinan mukaan pysähtyneet Kustaa III vuonna 1783 ja Kustaa IV Adolf vuonna 1802. Silloin mäntyä alettiin kutsua Kuninkaanmännyksi. Nykyisen nimensä se sai 1800-luvulla, kun Venäjän keisarit Aleksanteri I ja Aleksanteri II ruokailivat sen juurella. HäSa

Lue myös: Hämeenlinnan kirje: Voit kohta nähdä Rantareitin mahtipoppelit aivan uudessa valossa (17.11.2019)