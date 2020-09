Suomen sydänmailla – Häme vahvasti mukana Järvi-Suomen matkailuvideolla

Video on suunnattu kansainvälisille markkinoille.

Järvi-Suomi ponnistaa maailman matkailumarkkinoille parhailla järvimaisemilla ja kiinnostavilla aktiviteeteillä. Luonnon, vesistöjen ja kaupunkikulttuurin yhdistelmästä on julkaistu uusi matkailullinen inspiraatiovideo ”4 seasons in Lakeland”.

Mukana on myös hämäläismaisemia aina Aulangolta Hämeen linnaan ja Tammelan kansallispuistoihin. Mukana vilahtaa myös hämäläisiä yrityksiä.

Tekijät halusivat nostaa Järvi-Suomen videolla esiin jo kolmatta vuotta peräkkäin maailman onnellisimman maan eri alueiden onnellisuustekijöitä.

– Korostamme videolla alueidemme yhteisiä vahvuuksia. On mahtavaa, kuinka yhteistyö kansainvälisessä matkailumarkkinoinnissa ei katso maakuntarajoja. Lakeland-suuralueen hyvän yhteistyön tavoitteena on tehdä matkailualueitamme tunnetuksi ulkomailla ja nyt julkaistu video on todiste alueidemme saumattomasta yhteistyöstä. Suurkiitokset myös videon kuvaukset mahdollistaneille yrityksille, Anu Huusko Visit Lahdesta kommentoi.

Videolla voi tutustua laajoihin vesistöalueisiin aktiviteetteineen, kansallispuistoihin ja puhtaaseen luontoon. Tutuksi tulevat myös mökkeily, uniikit majoituskohteet, saunat, arkkitehtuuri ja kaupunkikulttuuri.

Visit Finland hyödyntää, samoin Visit Häme

Alun perin Tokion kesäolympialaisten yhteyteen kohonneeseen, Business Finlandin ja Metsä Groupin toteuttamaan Metsä-paviljonkiin kuvattu video on katsottavissa matkailualueiden Youtube-tileillä.

Visit Finland käyttää sitä myös omassa markkinoinnissaan. Videota on tarkoitus esittää myös esimerkiksi syyskuussa Yhdysvaltoihin suuntautuvan PR-kampanjan yhteydessä.

Kansainvälisillä markkinoilla Järvi-Suomi esittäytyy yhteisen Lakeland – The Heart of Finland -brändin alla.

– Järvi-Suomi on maailman suurimpia järvialueita ja visiomme on, että tulevaisuudessa maailman kiinnostavin järvialue, vetovoimainen ja tunnettu ympärivuotinen rentouttavan loman kohde. Vaikka ajat ovat vaikeat, uskomme vakaasti kansainvälisen matkailun elpymiseen. Markkinointia ei saa lopettaa, jotta emme alueena unohdu, Mari Saloniemi Visit Tampereelta kertoo.

”4 seasons in Lakeland” -videon kuvaukset on tehty viiden maakunnan matkailuorganisaatioiden eli Visit Hämeen, Visit Jyväskylän, Visit Lahden, Visit Tampereen ja Visit Saimaan yhteistyönä.