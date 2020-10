Suomessa ei uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia

Suomessa ei todettu keskiviikkona uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia. Sairaalahoidossa olevien määrä laski 65:een. Sairaalassa oli yhdeksän ihmistä vähemmän kuin maanantaina, jolloin luvuista viimeksi raportoitiin. Tehohoidossa olevia oli 10, mikä on saman verran kuin maanantaina. Koronan aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 354 ihmistä. Keskiviikkona raportoitiin 215 uudesta koronatartunnasta. Yhteensä tartuntoja on raportoitu Suomessa nyt…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.