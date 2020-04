Suomessa on nyt 2  974 varmistettua koronatartuntaa

Varmistettuja koronatartuntoja on todettu Suomessa 2 974, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Määrä kasvoi eilen ilmoitetuista 69 varmistetulla tapauksella.

Eniten varmistettuja tapauksia on Helsingissä, jossa niitä on todettu 1 038 kappaletta. Seuraavaksi eniten tapauksia on Espoossa, jossa varmistettuja tapauksia on 295, ja kolmanneksi eniten Vantaalla, jossa niitä on varmistettu 212 kappaletta.

Varmistetut tartunnat ovat vain osa kaikista tartunnoista, sillä vain osa testataan.