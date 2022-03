Suomi siirtyi kesäaikaan sunnuntain vastaisena yönä. Kellojen viisareita rukattiin tunnilla eteenpäin aamukolmelta. Muistisääntö kesä- ja talviajan taitteessa on, että kelloja siirretään aina kuluvan vuoden kesää kohti. Suomi oli aikanaan yksi viimeisistä Euroopan maista, joka otti kesäajan pysyvästi käyttöön. Suomessa on noudatettu kesä- ja talviaikaa vuodesta 1981 lähtien. Kesä- ja talviaikaan siirtyminen on yhtenäinen käytäntö Euroopan...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja