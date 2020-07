Suomessa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa: Kanta-Hämeessä on tapauksia on ollut kaikkiaan 114

Suomessa on todettu vuorokauden aikana kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Suomessa on todettu nyt yhteensä 7 265 tartuntaa.Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 329. Viimeisin kuolemantapaus on...

Suomessa on todettu vuorokauden aikana kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Suomessa on todettu nyt yhteensä 7 265 tartuntaa.Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 329. Viimeisin kuolemantapaus on raportoitu viime viikon perjantaina.THL:n tuoreimpien tilastojen perusteella tilanne Kanta-Hämeessä on rauhallinen. Maakunnassa on toistaiseksi ilmaantunut kaikkiaan 114 tartuntatapausta. Hämeenlinnassa vahvistettuja tartuntoja on ollut kaikkiaan 47,…