Suomessa raportoitu 309 uutta koronatartuntaa, kahden viikon tartuntamäärät jatkavat laskuaan

Suomessa on raportoitu 309 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 5 531 koronatartuntaa, mikä on 461 tartuntaa vähemmän kuin edellisen kahden viikon aikana. Tuolloin tartuntoja raportoitiin 5 992.Yhteensä pandemian alusta saakka on raportoitu 33 162 tartuntaa.Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli perjantaihin mennessä raportoitu 489….

