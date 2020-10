Suomessa taas lähes 200 uutta koronatartuntaa

Uusien koronavirustartuntojen määrä pysyi perjantaina suunnilleen aiempien päivien tasolla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi perjantaina, että Suomessa on raportoitu 189 uutta tartuntaa.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on kertynyt noin 2 900, mikä on lähes kaksi kertaa niin paljon kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu 351. Perjantaina määrä kasvoi yhdellä aiemmin ilmoitetusta. Sairaalahoidossa oli 56 ihmistä, joista kuusi tehohoidossa.

Todetaanko Skopjesta saapuneilla taas tartuntoja?

Pohjois-Makedonian Skopjesta saapuvan lennon oli määrä laskeutua Turkuun perjantai-iltana kello 21.20.

Edellisellä Skopjen-lennolla viikko sitten tulleista seitsemällä todettiin koronavirustartunta. Viranomaiset olivat vastassa myös tämänkertaista Skopjen-lentoa.

Viikon takainen lento oli ensimmäinen Skopjesta Turkuun yli kuukauden tauon jälkeen. Lennot keskeytettiin ensin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätöksellä elokuun loppupuolella, minkä jälkeen lentoyhtiö Wizz Air jatkoi keskeytystä kaupallisista syistä.

Loppukesän aikana Skopjesta matkusti Turkuun useita koronavirustartunnan saaneita.

Lennolla maskien käyttö on pakollista

Traficomin mukaan Wizz Air vaatii kaikilta Skopjesta tulevilta matkustajilta enintään 72 tuntia vanhan negatiivisen koronatestituloksen ja matkustajilta mitataan kuume. Lennolla myös huolehditaan turvaväleistä, ja kasvomaskien käyttö on pakollista.

Skopjesta viikko sitten tulleista positiivisen koronatestituloksen saaneista viidellä oli negatiivinen testitulos tehtynä ennen lentoa, Yle kertoi perjantaina.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa. Epidemiatilanne on jaettu kolmelle tasolle, joita ovat perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Tällä hetkellä Vaasan sairaanhoitopiiri on ainoana alueena vakavimmassa eli leviämisvaiheessa.