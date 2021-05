Kanta-Hämeessä viisi uutta koronatartuntaa, lähes kaikki Hämeenlinnan seudulta – Maakunnan tartuntaluvut ja ilmaantuvuus nousussa

Lauantain aikana Kanta-Hämeessä todettiin viisi uutta koronatartuntaa. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan tapauksista neljä on Hämeenlinnan seudulta ja yksi Riihimäen. Yhden potilaan tartunnanlähde on epäselvä, mutta muut neljä tartuntaa jäljittyvät aiemmin tunnettuihin ketjuihin. Suomessa on raportoitu 132 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Viimeisen kahden viikon aikana tapauksia on todettu yhteensä 3 113. Tämä on 1 69…