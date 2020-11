Suomessa on raportoitu 213 uutta koronavirustartuntaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedoista. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 024 tartuntaa, mikä on 157 tartuntaa enemmän kuin edellisen kahden viikon aikana.Yhteensä tartuntoja on keväästä lähtien raportoitu 19 315. STT…

Haluatko lukea koko jutun ja Hämeen Sanomien kaiken muun sisällön? Tutustu digiin eurolla Samalla tilauksella pääset lukemaan Kanta-Hämeen kiinnostavimmat uutiset sekä mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu: Kaikki verkkosisällöt

Näköislehden ja liitteet

Sovelluksen Olen jo tilaaja Jos olet jo tilaaja, kirjaudu sisään. Pääset lukemaan artikkelin loppuun.