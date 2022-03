Suomi siirtyy kesäaikaan tänä viikonloppuna. Kellojen viisareita rukataan tunnilla eteenpäin sunnuntain vastaisena yönä aamukolmelta. Suomessa on noudatettu kesä- ja normaaliaikaa pysyvästi vuodesta 1981 lähtien. Kesä- ja talviaikaan siirtyminen on yhtenäinen käytäntö Euroopan unionissa. Naapurimaa Venäjä on noudattanut vuoden 2014 jälkeen ympärivuotista normaaliaikaa eli talviaikaa....

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaamalla pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 4e/kk! Olen jo tilaaja