Tunnetko olevasi haluttava ihminen? Seksuaaliterapeutti: Yhteiskunnan ahtaat normit ahdistavat ihmisiä

Olenko ok, normaali, hyväksyttävä ja tarpeeksi haluttava ihminen?

Kysymyksen ytimeen on Henriikka Sundell törmännyt usein työssään.

Sundell työskentelee seksuaaliterapeuttina Sexpo-säätiössä, jonka tarkoituksena on edistää seksuaalista hyvinvointia ja tasa-arvoa Suomessa.

– Osa ihmisistä on ahdistuneita, sillä yhteiskunta ja kulttuurimme ovat asettaneet hyvinkin ahtaat normit sille, millaista on hyvä ja oikeanlainen seksuaalisuus. Kuka sellaiset normit pystyisi täyttämään? Heteronormatiivisuuden valta on suuri. Sundell sanoo.

Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan heteroseksuaalinen kahden ihmisen parisuhde on ainoa oikea vaihtoehto kaikille.

Niin vain on, että 2010-luvulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä on esillä enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Ihmiset peilaavat itseään ahtaisiin normeihin. Siitä seuraa häpeää, syyllisyyttä ja ahdistusta. Lähtökohdan pitäisi olla, että jokaisella on oikeus määritellä itsensä ihmisenä.

Sundell viittaa myös siihen, että henkilö voi kokea itsensä eri sukupuoliseksi, kuin mihin hänet on syntymässään määritelty.

– Sukupuoli on moniulotteinen asia, ei pelkkä kahden sukupuolimääritelmän binäärinen järjestelmä.

”Silloin on jo myöhäistä, jos itsensä suojaamista ja rajojen kunnioittamista aletaan opetella vasta teini-iässä”

Ihmiset ovat painineet samojen kysymysten kanssa jo vuonna 1969, kun Sexpon seksuaalineuvonta-asema perustettiin Helsinkiin: jokaisella on perustarve tulla hyväksytyksi.

Nykyään samoja perustarpeita käsitellään Sexpon vastaanottojen lisäksi myös säätiön puhelin- ja nettineuvonnassa.

– Peruskysymys on, että miten löytää hyväksyntä omalle seksuaalisuudelle. Stereotypiat elävät vahvoina. Ongelmia syntyy, kun oletetaan, millaisia ihmisten ja heidän sukupuolirooliensa pitäisi olla.

Esimerkiksi muunsukupuolisuus terminä aiheuttaa usein yleistä ärsyyntymistä.

Sundell sanoo ymmärtävänsä, mikä erilaisissa termeissä voi ärsyttää ihmisiä.

– Uudet asiat hämmentävät. Maailma muuttuu kuitenkin vain tietoa antamalla.

Tänä syksynä 50 vuotta täyttäneen Sexpon yksi hallitushanketavoitteista on saada kouluihin koulutettuja seksuaalikasvattajia.

– Seksuaalikasvatus ei ole vain sitä, miten harrastaa seksiä. Siinä käsitellään myös sitä, miten huolehdit omista rajoista ja kunnioitat muiden rajoja.

Sundellin mukaan seksuaalikasvatus pitäisi aloittaa jo pienillä lapsilla, aina kehitysvaihe huomioiden.

– Silloin on jo myöhäistä, jos itsensä suojaamista ja rajojen kunnioittamista aletaan opetella vasta teini-iässä.

Hyvinvoinnissa jyrkkiä maantieteellisiä eroja

Sundellia huolettaa ihmisten eriarvoistuminen, yksinäisyys ja syrjäytyminen.

Hänen mukaansa hyvinvoinnissa on nähtävissä jyrkkiä eroja ja jakautumista eri paikkakuntien välillä.

– Erilaisuuteen ja moninaisuuteen suhtaudutaan usein sallivammin maan eteläosissa. Maantieteelliset erot ovat isoja. Radikalismi ja konservatismi ovat nousussa.

Samalla häntä ilahduttaa, että ihmiset puhuvat tunteistaan aiempaa avoimemmin ja uskaltavat hakea apua ongelmiinsa.

– Ihmisten rohkeus on lisääntynyt. Mitä varhaisemmassa vaiheessa apua haetaan, sitä helpommin solmukohdat saadaan auottua. HäSa

Sexpon merkittävimmät voitot

Sexpo-historiikin kirjoittanut Henriikka Sundell nostaa kolme epäkohtaa Suomen historiasta, joiden korjaamisessa Sexpo on ollut mukana yhdessä suomalaisen järjestökentän kanssa.

Aborttilainsäädännön muuttaminen Vuoteen 1970 asti Suomessa tehtiin salassa jopa 27 000 laitonta aborttia vuosittain. Määrä saattoi olla huomattavasti suurempikin, sillä laki kielsi raskauden keskeytyksen sairaalassa, ellei äidin terveys ja henki ollut vaarassa raskauden takia. – Aihe oli tulikuuma 1960–1970-luvuilla. Halu muuttaa aborttilainsäädäntöä oli vain yksi, mutta merkittävä syy Sexpon perustamiseen. Taloudellinen tilanne ei ollut pätevä peruste aborttiin. Laittomat abortit tarkoittivat, että niitä tehtiin sairaaloiden valvottujen olosuhteiden sijaan yksityisasunnoissa tai muissa tiloissa. – Raskaudenkeskeytyksiä saattoivat tehdä henkilöt, jotka eivät olleet työhön päteviä. Raskaus yritettiin monesti keskeyttää myös omin keinoin. Seuraukset olivat kurjia: naisia kuoli verenhukkaan ja abortin jälkeisiin komplikaatioihin tai raskaudenkeskeytys aiheutti elinikäisiä vammoja, niin fyysisiä kuin psyykkisiä. Sotien jälkeen syntyneet suuret ikäluokat elivät nuoruutta 1950–1970-luvuilla. Abortteja tehtiin paljon siksi, että Suomessa ei ollut tuohon aikaan kunnollisia ehkäisyvälineitä saatikka seksuaalivalistusta. – Seksiä harrastetaan aina riippumatta yhteiskunnan tilasta. THL:n mukaan vuonna 2018 Suomessa tehtiin 8 602 raskaudenkeskeytystä. Väestöön suhteutettuna keskeytysten kokonaismäärä oli matalin sitten vuoden 1970 raskaudenkeskeytyksiä koskevan lainsäädännön voimaantulon jälkeen.

Homoseksuaalisuuden dekriminalisointi Vielä 1970-luvun alussa Suomessa saattoi saada jopa kahden vuoden ehdottoman vankeusrangaistuksen homoseksuaalisuudesta. – Se perustui 1890-luvulta peräisin olevaan rikoslainsäädäntöön. Jos henkilö saatiin kiinni, niin sakkojen ja vankeustuomion lisäksi pahimmillaan saattoi menettää myös työpaikkansa, asuntonsa, perheensä ja ystävänsä. Homoseksuaalisuus dekriminalisoitiin Suomessa vuonna 1971. – Tästä on vasta noin 50 vuotta aikaa. Suomen järjestökenttä teki valtavasti töitä, että seksuaalisuudesta ei enää rangaistaisi. Siihen vaadittiin isoa verkostoitumista. Lain edessä seksuaalinen suuntautuminen ei enää ollut rikos, mutta homoseksuaalisuuteen kehottamisesta sen sijaan tuli kiellettyä. Vasta vuonna 1981 Sosiaalihallitus poisti virallisesta tautiluokituksesta kohdan, jossa homoseksuaalisuus luokitellaan sairaudeksi.

Tasa-arvo Vuonna 1969 Suomessa käytiin tulista keskustelua miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta. – Silloin mietittiin, miten päivähoitojärjestelmää voitaisiin uudistaa, että kotona lapsia hoitaneet äidit pääsisivät töihin ja opiskelemaan. Kaikilla on oikeus hyvinvointiin. Sukupuolten välinen tasa-arvo tarkoittaa sitä, että naisilla ja miehillä on samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet toteuttaa itseään ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. – Yleinen kysymys oli, että miksi naisten pitäisi luopua urasta ja unelmista raskauden vuoksi. Tuohon aikaan miehet olivat töissä ja naiset pyörittivät kotia. Sukupuolten tasa-arvo on yksi YK:n Ihmisoikeuksien julistuksen tavoitteista. Tasa-arvo kattaa muun muassa oikeuden fyysiseen koskemattomuuteen, tasa-arvoiseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä tasa-arvoiseen palkkaukseen. – Tämän päivän Suomessa transihmisten ja intersukupuolisten ihmisten oikeudet ovat ajankohtainen kysymys.