Suomi on Pohjolan henkirikosmaa – täällä tapetaan syrjäkylillä, kun muissa Pohjoismaissa henki lähtee suurkaupungeissa

Suomessa tehdään Pohjoismaista eniten henkirikoksia suhteessa väestömäärään, vaikka trendi on ollut laskeva viimeiset 70 vuotta, selviää tuoreesta Pohjoismaiden henkirikoskatsauksesta. – Tilanne ei ole mikään pysyvä, mutta se on ollut pitkään tämäntyyppinen. Ero muihin Pohjoismaihin on pienentynyt, tutkija Martti Lehti Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutista kertoo. Tutkimuksen mukaan henki riistetään kaikissa Pohjoismaissa useimmiten yksityisasunnossa teräaseella….