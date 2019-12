Suosio on yllättänyt. Osakesäästötilejä on avattu jo kymmeniä tuhansia

Nordnet on avannut 27 000 tiliä. Nordealle avattiin 2 500 tiliä ensimmäisen viikon aikana.

Osakesäästötilejä on avattu yllättävän paljon jo ennen lain voimaantuloa. Tilin voi ottaa käyttöön ensi vuoden alusta.

Pankkien tietojen mukaan kymmenet tuhannet ihmiset jo avanneet osakesäästötilin, vaikka ne eivät vielä ole edes käytössä. Uskotaan, että kaikkiaan noin 100 000 suomalaista avaa nopeasti oman tilin.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri uskoo, että osakesäästötilien avaamiseen houkuttelee järjestelmän yksinkertaisuus.

– Keskustelussa on korostunut verotus. Uskon, että on aliarvioitu sitä, miten osakesäästötilien helppous houkuttelee ihmisiä niiden avaamiseen.

Houkuttelee uusia sijoittajia

Lounasmeri pitää useimpia suomalaisia sijoittajina rehellisinä mutta laiskoina. Pörssisäätiökin saa ihmisiltä paljon yhteydenottoja, joissa kysellään osakesijoitusten verotuksesta.

– Hankintahinnan laskeminen koetaan hankalaksi, vaikka se ei välttämättä ole sitä.

– Osakesäästötilillä voi keskittyä vain sijoittamiseen. Verotus tulee mukaan vasta, kun tililtä nostetaan voittovaroja.

Lounasmeri uskoo, että osakesäästötilit houkuttelevat nimenomaan henkilöitä, joilla ei ole ennestään osakesijoituksia.

Osakesäästötili on tavanomaista varallisuutta, joka vaikuttaa perustoimeentulotukiin ja eläkeläisten asumistukiin.

Ylen haastattelussa Kelan etuusjohtaja Anne Neimala ei ottanut kantaa, pidetäänkö tilin tuottoja tulona, joka vaikuttaisi muihinkin etuuksiin. Neimalan mukaan Kela ei ole vielä tehnyt asiasta päätöstä.

– Olin vähän yllättynyt lausunnosta. Yllättävää, ettei asiasta ole selkeää linjausta, Lounasmeri sanoo.

Lounasmeren mukaan osakesäästötiliä täytyisi kohdella etuuksia laskettaessa samalla tavalla kuin verotuksessakin.

– Mistä Kela saisi edes tietää osakesäästötilin arvon? Sehän on täysin suljettuna, kunnes sieltä nostetaan voittovaroja.

Lounasmeri ei ole kuitenkaan huolissaan asiasta. Hän arvelee, että Kela antoi lausunnon vain siksi, että se ei ole vielä tehnyt virallista päätöstä osakesäästötilin arvon vaikutuksesta etuuksiin.

Nordnetillä 27000 tiliä

Pankit ovat suhtautuneet toisistaan poikkeavalla tavalla osakesäästötileihin. Nordea ilmoitti jo lokakuussa, ettei se peri mitään ylimääräisiä maksuja tileistä. Asiakkaat ovat voineet avata tilejä 10. joulukuuta lähtien.

Danske Bank ja Nordnet ovat niin ikään kiinnostuneet markkinoimaan tilejä. Eräissä pankeissa osakesäästötilien avaaminen ei ole vieläkään mahdollista. Ne ovat suhtautuneet pidättyväisesti tileihin.

Nordnetilla tilin saattoi avata jo marraskuussa. Se kertoi maanantaina, että sen asiakkaat ovat avanneet jo 27 000 osakesäästötiliä. Tilien menekki on ylittänyt Nordnetin odotukset, sillä sen tavoitteena oli avata asiakkailleen 20 000 tiliä vuoden loppuun mennessä.

Nordnetin mukaan kiinnostuneimpia tilinavaajia ovat jo sijoittamisen aloittaneet 26–45 -vuotiaat.

– Kun vihdoin ja viimein kansankapitalisteille tarjotaan porkkanaa, on päättäjien katsottava ja myös ymmärrettävä, kuinka positiivisen vaikutuksen ja vastaanoton riskinottoon kannustava linjaus osakesäästötilin muodossa on saanut aikaan, sanoo Nordnetin osakestrategi Jukka Oksaharju yhtiön tiedotteessa.

Nordealla ei ollut antaa tietoa, kuinka paljon osakesäästötilejä sille on avattu.

– Ensimmäisellä viikolla tilejä avattiin 2 500, Nordean sijoitustuotejohtaja Tanja Eronen kertoo.

Eronen ei usko, että Nordealla tilejä on avattu yhtä paljon Nordnetillä, joka aloitti tilien avaamisen ennen Nordeaa ja jolla on nimenomaan aktiivisia osakesijoittajia.

– Meidän asiakkaissamme on enemmän pitkäjänteisiä sijoittajia. Me haluamme tarjota osakesäästötileillä asiakkaillemme yhden mahdollisen ratkaisun, johon he ovat tyytyväisiä.

Osakesäästötilien periaatteena on, että niiden voitoista verotetaan vasta, kun tililtä nostetaan voittoja. Osingot ja myyntivoitot jäävät tilille, josta ne voidaan vapaasti sijoittaa uudelleen tai nostaa voittoina.

Osakesäästötilille voi yksi ihminen siirtää korkeintaan 50 000 euroa. Tilejä saa avata vain yhden. Tilille voi ostaa vain pörssiosakkeita.