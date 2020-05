Suosittu blogi johti palkittuun Homopojan oppaaseen – Eino Nurmisto kirjoittaa siitä, mistä usein vaietaan

Kymmenen vuotta sitten somerolainen Eino Nurmisto kirjoitti ensimmäisen tekstin Tämän kylän homopoika -nimiseen blogiinsa. Blogin perustaminen ei ollut kovin suunnitelmallista, vaan lähti hetken mielijohteesta.

Elämä Somerolla tuntui raskaalta, ja blogi toimi tapana purkaa omia tunteita ja ajatuksia. Somerolla Nurmistoa vaivasi suuri ulkopuolisuuden tunne, joka ei liittynyt ainoastaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Hän koki olevansa epätyypillinen poika, jonka kiinnostuksenkohteet poikkesivat muiden poikien kiinnostuksenkohteista.

– Sanoin silloin leikkisästi, että joko alan kirjoittaa tai menen terapiaan. Aloin sitten kirjoittaa, Nurmisto kertoo.

Alkuun Nurmisto kirjoitti blogia anonyymina.

– Kirjoitin niin henkilökohtaisista asioista, että ei mielestäni olisi ollut järkevää kirjoittaa omalla nimellä.

Pari vuotta blogin perustamisen jälkeen Nurmisto julkisti nimensä ja kasvonsa. Tuolloin hän oli muuttanut pois Somerolta ja asui Turussa.

– Oli luonteva askel jatkaa kirjoittamista omalla nimellä. Silloin mietin, että blogista voisi olla kaupallistakin hyötyä. Se kuitenkin vaati sen, että kirjoitan omalla nimellä ja kasvoillani.

Kustannussopimus esikoisteokseen

Blogi poiki Nurmistolle myös kustannussopimuksen.

– Tammikuussa 2019 kustannusyhtiöstä lähetettiin sähköpostia ja kysyttiin, haluaisinko tehdä kirjan aiheesta. Alkuun ajattelin, että he haluavat minun kirjoittavan yksittäisen artikkelin johonkin kirjaan.

Seuraavana päivänä pidetyssä palaverissa kuitenkin paljastui, että kustannusyhtiö halusi Nurmiston kirjoittavan kokonaisen kirjan.

Kirjan työstäminen aloitettiin heti, ja Nurmiston Homopojan opas -niminen esikoisteos julkaistiin viime syksynä.

Kirjassa Nurmisto kirjoittaa isovelimäisesti suhteista ja seksistä, vastaten sellaisiin kysymyksiin, joihin koulun terveystiedon tunnilla ei välttämättä saa vastausta.

Nimestään huolimatta kirja ei ole suunnattu vain homopojille, vaan esimerkiksi homopoikien vanhemmat tai läheiset voivat saada siitä tärkeää tietoa, jonka avulla ymmärtää nuorta paremmin.

Teos toi kuuluviin aiemmin sivuun jääneet äänet

Viime maaliskuussa Lastenkirjainstituutti palkitsi teoksen Punni-kirjallisuuspalkinnolla.

– Olin palkinnosta ihmeissäni ja hämmentynyt. Sen saaminen oli epätodellista. Siinä vaiheessa olin hädin tuskin kyennyt hahmottamaan, että olen kirjoittanut kirjan, jota ihmiset oikeasti lukevat ja kuuntelevat, Nurmisto kertoo.

Palkintoraadin perusteluissa korostettiin sitä, kuinka teos tuo kuuluviin äänet, jotka aiemmin on jätetty vain alaviitteeksi.

Kun Nurmisto itse oli teini-ikäinen, samanlaista tietolähdettä ei ollut.

– Asiat piti oppia kokeilun ja erehdyksen kautta.

Olemisen vapaus helpottaisi nuorten ahdistusta

Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan nuoren voi olla hankala kasvaa pienellä paikkakunnalla, jossa esimerkiksi vertaistukea ei ole saatavilla.

Nurmisto kuitenkin muistuttaa, että ulkopuolisuuden tunne ei välttämättä riipu paikkakunnan koosta. Nuorten ulkopuolisuuden tunnetta voisi Nurmiston mukaan vähentää hyvin pienilläkin toimilla.

– Pelkästään se, että nuorille ei asetettaisi normeja ja oletuksia, lisäisi olemisen vapautta.

Kymmenessä vuodessa on kuitenkin myös menty eteenpäin.

– Nimenomaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksissa on otettu suuria edistysaskelia. Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan, Helsinki Pridestä on kasvanut suuri tapahtuma ja seksuaalivähemmistöt ovat normalisoituneet. Sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa on kuitenkin vielä tekemistä esimerkiksi translain osalta, Nurmisto sanoo. HäSa