Suosittu vielä kuoleman jälkeenkin – Saabistit viettävät kesäpäiviä tänä vuonna Hämeenlinnassa

Hämeenlinnan kaduilla näkyy viikonlopun aikana poikkeuksellisen paljon Saabeja.

Suomen Saab Klubin kesätapahtuma Ahvenistolla ja Aulangolla houkuttaa kaupunkiin 200–400 Saabia. Kaikkiaan klubilla on yli 4000 jäsentä. Se on siis Suomen suurin yhtä automerkkiä harrastava merkkikerho.

Hämeenlinnalainen Tanja Korpinen osti ensimmäisen Saabinsa vuonna 2012. Nyt niitä on perheessä viisitoista.

– Harrastusta vähän hidastaa se, että on pakko käydä töissä. Muuten niiden parissa menisi varmaan koko päivä.

Vaikka autojen parissa puuhailuun kuluu aikaa, ne ovat vielä vuosienkin jälkeen luotettavia. Korpiselle Saab on tehnyt tepposet vain kerran, silloinkin se oli uudempi Saab 9-3 -malli, josta paukahti laturi.

Turboahdettu ja tehokas

Saab nautti 1980-luvulla statusta juppien suosikkina. Se oli keskivertoa hintavampi, turboahdettu ja tehokas, ja sillä ajavia pidettiin melkoisina kaahareina. Vähän kuin Audi-kuljettajan stereotyypit nykyään.

– Kuulemma eivät usko, että Saab lähtee aivan yhtä nopeasti liikennevaloista kuin nykyautotkin.

Ruotsalaista Saabia pidettiin myös yhtä lailla suomalaisena, sillä niitä valmistettiin Uudenkaupungin autotehtaalla 1960-luvulta asti.

Ensimmäinen auto, joka ajettiin tehtaan porteista ulos, oli Saab 96, joka luovutettiin presidentti Urho Kekkoselle. Nyt kyseinen auto viettää eläkepäivä Uudenkaupungin automuseossa, eli ihan synnyinkotinsa kulmilla.

Myös valtion virastot suosivat Saabia työautona. Poliisit pitivät niistä, sillä auto oli vikkelä ja kestävä. Posti- ja lennätinlaitoksella oli puolestaan omat telenharmaat Saab 95 -mallit, joita tehtiin kaikkiaan 80 kappaletta.

Kuolema toi yhteisöllisyyttä

Hämeenlinnassa riittää Korpisen lisäksi muitakin aktiivisia saabisteja. Tapaamisia järjestetään kerran kuukaudessa Tiiriön Abc:llä.

Etenkin Saabin kuoleman jälkeen yhteisöllisyyden merkitys on kasvanut. Varaosia saa edelleen ostettua joistakin kaupoista Suomessa ja Ruotsista tilaamalla löytää miltei mitä vaan.

– Toki osien vaihtelu keskenään on lisääntynyt. Facebookissa on esimerkiksi ryhmiä, joissa myydään Saabien osia. Lisäksi klubilla on varasto, johon on haalittu varaosia toimintansa lopettaneista autoliikkeistä.

Korpisen mukaan varastossa on edelleen jäljellä erilaisia osia. Joidenkin Saabistien kotivarastoihin on myös vuosien varrella kertynyt jos jonkinlaista koiranluuta ja starttimoottoria.

Saabilla saunomaan

Viikonlopun aikana saabisteille on kehitetty paljon ohjelmaa kaupungissa. Porukka yöpyy Aulangolla, jossa järjestetään myös kesätapahtuman perinteinen rastikierros, tällä kertaa tosin jalan Aulangon kauniissa maisemissa.

Lauantaina saabisteilla on ratapäivä Ahvenistolla. Paikalle saapuu myös klubin myyntiauto, josta voi ostaa varaosia omaan autoon, tekstiilejä ja kirjallisuutta. Nuoremmat saabistit pääsevät mikroauton rattiin.

Ennen ratapäivää perjantaina luvassa on illanvietto Katajiston rantasaunalla. Moni muistaa varmasti legendaarisen Saab-mainoksen, jossa miesporukka ajaa autolla saunomaan keskelle Lapin erämaita. Tuvan ovi menee säppiin kesken vilvoittelun, joten kaverukset hyppäävät sisään Saab 9000 -autoonsa ja laittavat puhalluksen päälle. Kesällä lämmitystä ei tarvita, mutta suosiosta päätellen vanha mainoslause pelaa edelleen.