Suositusta ulkoilualueesta luopuminen säikäytti säästöohjelmassa - Kyse onkin vuokramökeistä

Kaupungin talouden tasapainottamisohjelmassa oleva maininta Tervaniemen ulkoilualueesta luopumisesta ehti jo säikäyttää joitakin kaupunkilaisia. Hämeenlinna ei kuitenkaan ole luopumassa yhdestä kautta vuoden suosituimmista ulkoilualueistaan.

Ohjelmassa hätkäyttänyt kohta kuuluu näin. ”On tarkasteltava sitä, voidaanko joistakin kohteista kokonaan luopua (mm. Tervaniemi ja Lepaanrannan alue Kalvolassa). Pelkkä ylläpidon vähentäminen ei ole kestävä ratkaisu.”

– Tervaniemi on tuossa väärä termi, sanoo yhdyskuntajohtaja Kari Muhonen .

– Viime viikolla johtajakokouksemme totesi, että tuo muotoilu oli hassu. Siitä syntyy käsitys, että Tervaniemen virkistysalueesta luovuttaisiin.

Muhonen sanoo, että tarkoitus ei ole koskea varsinaiseen virkistys- ja ulkoilualueeseen. Tervaniemi sijaitsee läntisessä Hämeenlinnassa, Alajärven rannalla.

Kesäkuuhun 2020 mennessä selvitetään Tervaniemestä vain se, voidaanko siellä sijaitseva vuokrattava Lähdeahon mökki ja saunaa tontteineen myydä.

Kaupunki on viime vuosina panostanut Tervaniemen alueen kunnostamiseen. Uimarantaa on laajennettu ja laitureita lisätty sekä lapsille on erotettu erillinen matala ranta.

Tervaniemen pinta-ala on 98 hehtaaria ja rantaa siellä on 1,5 kilometriä.

Lepaanrantaakin jää kaupunkilaisten käyttöön

Ihan kokonaan ei ole tarkoitus luopua myöskään Lepaanrannasta, joka sijaitsee Vanajaveden rannalla, entisen Kalvolan kunnan alueella.

– Selvitämme onko järkevää myydä melkein koko alue. Mutta siellä säilytettäisiin pieni kaupungin yleinen alue, jossa on veneiden veteenlaskupaikka ja uimaranta, Muhonen kertoo.

Lepaanrannasta kaupunki vuokraa vapaa-ajan tiloina jopa 30 henkilölle sopivaa isoa Nestori-mökkiä ja 13 henkilölle sopivia kahta majoitusmökkiä. Myös pihasauna ja kota ovat kaupunkilaisten vuokrattavissa.

Lisää säästöjä tasapainottamisohjelmassa yritetään löytää selvittämällä ”tarkoituksenmukainen työnjako” kaupunkirakenteen luonnonhoidon ja Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kesken.

Tuossa on Muhosen mukaan kyse ulkoliikuntapaikkojen ylläpidosta ja hoidosta. Selvitettäväksi tulee se, voiko joidenkin kenttien hoitoa siirtää liikuntahalliyhtiölle niin, ettei siellä tarvitsisi työntekijöiden määrää lisätä. HÄSA

