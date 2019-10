Supersöpö ja röyhelöinen lolita muuttuu koko ajan, eivätkä housutkaan ole enää kiellettyjen listalla

Vanajanlinnan käytävät pursuavat röyhelöitä, komeita pönkkähameita, kimaltelevia kenkiä ja päähineitä, joiden lennokkuutta kahlitsee vain mielikuvituksen puute.

Tamperelainen Milla Bergqvist ja helsinkiläinen Anni Viherä innostuvat esittelemään hamekerroksiaan linnan ala-aulassa. Alushameita on oltava paljon, jotta hame leijuisi naisen ympärillä ihan oikeaoppisesti.

– Minulla on neljätoista lolita-asua, mutta olen alkanut kierrättää niitä. Kaikkea ei voi ostaa uutena, Milla Bergqvist kertoo.

Naiset sanovat käyttävänsä lolita-asuja paljon. – Etenkin vanhat rouvat tykkäävät asuista.

Keskustelu kääntyy lolitatapaamisessa automaattisesti muotiin. Oikeastaan kyseessä ei ole edes muoti, vaan asut ovat taideteoksia.

– Lolita on harrastus, josta löytää koko ajan jotakin uutta. Olen oppinut harrastuksen aikana esimerkiksi ompelemaan, helsinkiläinen Katariina Lehojoki korostaa.

Lehojoki oli pukeutunut lolitaksi poikatyyliin, sillä hän on mieluummin housuissa kuin hameessa.

– Koen tämän tyylin omakseni, Lehojoki tunnustaa.

Lolitatapaamisessa on oikeastaan kaikki sallittua. Vaikka lolitat rakastavatkin kaikkea yltiönaisellista, oli Hämeenlinnassa mukana kourallinen miehiäkin. Tilaisuuden järjestäneen Helloconin puheenjohtaja Tuulia Lautamaja sanoo, että miehiä on ollut tapaamisissa jo pitkään, mutta he ovat selvä vähemmistö.

– Lolitakulttuuri muuttuu koko ajan. Se on paljon muutakin kuin söpöjä röyhelöitä tai vaaleanpunaista, Lautamaja huomauttaa.

Ensimmäiset lolitat tulivat Suomeen jo 1980-luvun lopussa, mutta ilmiö voimistui entisestään 2000-luvulla, kun Tuulia Lautamaja alkoi harrastaa lolitamuotia. Mitä kauemmin tyyli on ollut Suomessa, sitä enemmän siihen on liitetty erilaisia trendejä.

– Tämä on siitä mukavaa, että voit olla juuri niin luova kuin haluat ja koota sellaisen asukokonaisuuden kuin mielesi tekee. Viime aikoina on alkanut näkyä yhä näyttävämpiä asuja, Lautamaja sanoo.

Hämeenlinnan muotinäytöksessä nähtiin myös shortseja, mutta ne eivät ole suoranaista lolitamuotia, vaan ns menhera-muotia.

– Se ottaa kantaa mielenterveysongelmiin ja on ihan uusi ilmiö, Lautamaja sanoo.

Atiivista lolitakulttuuria Suomen eri puolilla ylläpitävän Helloconin eli Helsinki lolita conventionin tapahtuma on ensimmäinen Helsingin ulkopuolella järjestetyistä tilaisuuksista.

Kaksipäiväisen tapahtuman teemana on taikuus ja erilaiset murhamysteerit. Ensimmäinen murha tapahtuikin heti tapahtuman ensimmäisen muotinäytöksen lopussa.

– Tapahtumien merkitys on suuri, sillä lolitat tahtovat tavata toisiaan vain facebookissa tai korkeintaan eri kaupungeissa järjesteyissä miiteissä. Näin tutustuu ihan eri tavalla toisiin alan harrastajiin, Lautamaja sanoo. HäSa