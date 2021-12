Susien metsästys päätymässä EU-komission pöydälle: ympäristöjärjestöt kantelivat Suomen kannanhoidollisesta metsästyksestä

WWF, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto ovat yhdessä kannelleet EU-komissiolle päätöksestä sallia suden kannanhoidollinen metsästys ensi vuoden alusta. Järjestöt katsovat, että maatalousministeriön päätös on EU-lainsäädännön vastainen. Ministeriö päätti viime viikolla sallia enintään 20 suden kannanhoidollisen metsästyksen. Ympäristöjärjestöjen mukaan päätös rikkoo EU:n luontodirektiiviä sekä luontodirektiivin tulkinnasta annettuja tuomioistuinratkaisuja. Luontodirektiivin pääohje on, että susien tappaminen on kiellettyä. EU-maa...

