Susireviirien määrä kasvussa, arvioi Luke – painopiste yhä enemmän lännessä

Suomen susikannan painopiste on siirtynyt entistä enemmän maan länsiosaan ja reviirien määrä alueella on kasvussa, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke) tuoreessa raportissaan.

Raportin mukaan Suomessa oli tämän vuoden maaliskuussa todennäköisesti 60 susireviiriä, joita asuttaa 37 perhelaumaa ja 23 paria. Vuosi sitten tehtyyn arvioon verrattuna perhelaumojen ja susiparien määrässä on havaittavissa kasvua.

– Suurin osa uusista reviireistä on syntynyt Länsi-Suomeen, jossa yhteenlaskettu lauma- ja parireviirien määrä on kasvanut yhdeksällä. Sen sijaan Itä-Suomessa reviireitä on neljä vähemmän kuin edellisvuonna, kertoo tutkimusprofessori Ilpo Kojola Luken tiedotteessa.

Susien yksilömäärässä ei Luken mukaan kuitenkaan ole tapahtunut muutosta viime vuoteen verrattuna, ja kannan arvioidaan olevan hieman alle 300 yksilöä.

Tämän vuoden arvion laatimisen yhteydessä Luke löysi kanta-arviomallista ohjelmointivirheen, joka on vaikuttanut vuosien 2020 ja 2021 arvioihin. Virheen korjaamisen myötä arviot reviireillä elävien susien ja perhelaumojen määristä kasvoivat, kun taas arviot parireviirien määristä pienenivät.

Kannanhoidollisesta metsästyksestä kiistaa

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi viime vuonna asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen tämän vuoden alusta. Suomen riistakeskus oli jo myöntänyt kannanhoidollisen poikkeusluvan viiden suden pyytämiseksi Etelä-Pohjanmaan Kauhajoella ja Satakunnan Karvian kunnan alueilla, mutta luvat asetettiin toimeenpanokieltoon neljän luonnonsuojeluyhdistyksen valitettua niistä. Vaasan hallinto-oikeus kumosi alueille myönnetyt kaatoluvat kesäkuun alussa. Hallinto-oikeuden mukaan lupien myöntämisessä käytetyt perustelut eivät olleet riittäviä.

– Nyt yhdessä riistakeskuksen kanssa käymme päätöstä läpi ja työstämme konkreettisempaa päämäärää siltä varalta, että meillä on edellytykset sallia kannanhoidollinen metsästys tulevana talvena, kertoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi STT:lle.

Kannanhoidolliseen metsästykseen myönnettävien lupien määrä riippuu Luken loppuraportista, jossa arvioidaan suojelun tasolle viitearvo. Raportti valmistuu ensi syksynä.