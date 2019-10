Just joo: Susireviirillä takki auki ja koira irti

”Mitä jos kävelen metsässä vapaana olevan koirani kanssa ja susi vie sen?”

Odotan hengitystä pidätellen, mikä vastaus mahtaa olla.

”Silloin metsässä on yksi susi vähemmän”, vastaus kuuluu yleisessä susikeskustelutilaisuudessa.

Odotin jotain muuta kuin ihmisen ja eläimen välistä kuninkuusottelua. Jotain muuta kuin testosteronia tulvivaa machoilua.

Esimerkiksi pohdintaa, miksi joku haluaa kulkea keskellä metsää susireviirillä irti olevan koiran kanssa? Vuonna 2018 Suomessa oli 34 rekisteröityä suden aiheuttamaa koiravahinkoa.

Sitä paitsi syksyllä koiran irrallaan pitoon on oltava lupa maanomistajalta tai metsästysoikeuden haltijalta. Lain säädökset koskevat kaikenrotuisia koiria.

Syksyllä nuoret sudet opettelevat metsästämään. Onko silloin välttämättä päästettävä koira kulkemaan vapaasti metsässä alueella, jossa sudesta on havaintoja? Voisiko haaverin ja mielipahan ainakin osittain välttää sillä, että pitää koiran kiinni?

Tässä yhteydessä puhun muista kuin metsästyskoirista.

Riista.fi-sivuiston mukaan suden hyökkäyksestä selvinneistä koirista suurin osa on pelastunut omistajan väliintulon ansiosta. Puremilta suojaaviin pantoihin ja liiveihin kiinnitettävien kellojen tarkoitus on karkottaa sudet kauemmas. Varusteiden tarkoitus on antaa koiralle lähinnä lisäaikaa, jotta omistaja pääsee paikalle.

Varmoja keinoja vahinkojen estämiseen ei kuitenkaan ole.

Henkilö kuitenkin esitti todella asiallisen jatkokysymyksen: ”Mistä tietää, missä susireviirin raja kulkee?”.

Susi kun voi liikkua päivässä kymmeniä kilometrejä.

Esimerkiksi pantasusien liikkeitä ja tarkkoja reviirialueita voi tarkastella Luonnonvarakeskuksen riistahavainnot.fi -palvelusta.

Eteläisimmät pantasudet liikkuvat tosin Karvialla Satakunnassa.

Ulostenäytteiden pohjalta tehtyjä havaintoja löytyy karttapalvelusta myös Hämeenlinnan seudun osaltakin, jossa näytetietoja on ajalta 2016–2019.

Vaikka näköhavaintoa ei olisikaan, saa niistä kuvan, että alueella voi susia liikkua. Yleensä myös puskaradio toimii valppaasti. Jää siis omaan harkintaan ja omantunnon kontolle, onko koira syytä päästää irti.

Juttusarjassa toimittajat kirjoittavat ärsyttävistä, hämmästyttävistä tai ilahduttavista asioista.