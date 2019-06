Linnan Kehityksen toimitusjohtaja pitää suuntaa hyvänä: “Uusia mahdollisuuksia elinkeinoasioihin”

– Tuntuu siltä, että asiat ovat menneet hyvään suuntaan. Kaupungin rooli tuo lisää mahdollisuuksia. Nyt on myös mahdollista tehdä järkeviä investointeja, sanoo elinkeinoyhtiö Linnan Kehityksen toimitusjohtaja Kari Saarinen .

Hämeenlinna on myllännyt toista vuotta omistamiaan konserniyrityksiä. Linnan Kehitystä on myös organisoitu uudelleen. Johto on vedetty entistä lähemmäksi kaupungin johtoa. Uusi toimitusjohtaja istuu myös kaupungin johtoryhmässä. Hämeenlinnan kaupunginjohtaja taas ryhtyy heiluttamaan nuijaa Linnan Kehityksen hallituksessa.

– Työ Hämeenlinna seudun kehittämiseksi on erittäin mielenkiintoista.

Saarinen pitää nyt tärkeänä Hämeenlinnan keskustan kehittämistä, Verkatehtaan paviljonkia ja Areena-hanketta. Hänen mukaansa elinkeinoyhtiö voi myös olla aktiivisesti edistämässä näitä hankkeita.

– Hämeenlinnan seudulla on paljon erilaisia tapahtumia touko–syyskuussa. Sen sijaan lokakuun jälkeen ei tapahdu paljon.

Saarinen muistuttaa, että Verkatehdas ja Areena ovat toimivat ympärivuotisesti. On tärkeää, että Hämeenlinnalla on tarjota ihmisille ympäri vuoden tapahtumia.

– Kulttuuritapahtumat ovat niitä, joiden vuoksi ihmiset muuttavat kaupunkeihin.

Moreenin alue houkuttelee tällä hetkellä paljon yrityksiä. Saarinen kertoo, että kaikkiaan noin 30 yrityksen kanssa on meneillään neuvottelut niiden siirtymisestä sinne. Saarinen ei kuitenkaan uskalla arvuutella, mihin neuvottelut johtavat.

– Yritysten välille on vieläpä syntymässä synergiaa niin, että ne hyötyvät toistensa liiketoiminnasta.

Saarinen aloitti työnsä elinkeinoyhtiössä 8. tammikuuta. Hän on nyt ehtinyt tutustua alueeseen, yhtiön toimintaan, kaupungin hallintoon ja yrityksiin.

Saarisen mielestä elinkeinoelämää kehitettäessä on otettavan yritysten näkökulma ja hänen työmaansa on “kentällä”.

– Minun ei ole tarvinnut jäädä konttoriin. Tämä työ ei voi olla pöydän takana istumista.

Yrityspalvelujen tarjonnassa yksi asia on pistänyt Saarisen silmään. Yrityspalvelujen tarjoajia on kaikkiaan kymmenkunta, jotka ovat erilaisia julkisen hallinnon elimiä ja järjestöjä.

– Ne tekevät kaikki varmaan hyvää työtä. Palvelujen hakijoille saattaa kuitenkin olla sattuman kauppaa, löytävätkö he oikeat yhteydet.

Saarinen pitäisi yhtenä helpotuksena sitä, että palvelujen tarjoajat olisivat samoissa fyysisissä tiloissa. Useissa kaupungeissa näin on tehtykin.

– Tuolloin ei ole ainakaan pitkää matkaa oikealle “tiskille”, jos neuvoa haetaan väärästä paikasta. HÄSA