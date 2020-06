SYK teki 27 miljoonan euron tuloksen – Seminaarin koulun perusparannuksesta ei vieläkään sopimusta

Seminaarin koulun rakennukset omistava Suomen Yliopistokiinteistöt oy (SYK) teki vuoden 2019 tilikaudella 27 miljoonan euron tuloksen. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto kasvoi 5,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta ja oli 165,2 miljoonaa euroa.

Yhtiökokouksesta kertovassa tiedotteessa korostetaan SYK:n toimintaa vastuullisena ja ympäristön huomioon ottavana yrityksenä. Konsernin kerrotaan saavuttaneen hiilineutraaliuden päästökompensoinnilla.

Konsernin vuoden 2019 merkittävimmät käynnissä olevat rakennushankkeet olivat Åbo Akademin ja Turun yliopiston yhteisrakennus Aurum, Oulun yliopiston ja Oamkin tilamuutoshankkeet, Turun yliopiston tilamuutokset, Rauman Torni-rakennuksen peruskorjaus, Jyväskylän yliopiston kirjaston perusparannus- ja muutoshanke.

Hämeenlinnassa SYK omistaa Seminaarin koulun rakennukset. Kaupungin suurimman alakoulun käytössä olevista rakennuksista yksi on ollut pitkään tyhjillään syksyllä 2018 todettujen sisäilmaongelmien vuoksi. Kyseinen D-rakennus on osa vanhaa Seminaarin kivitaloa, joka on rakennettu vuonna 1930.

Hämeenlinnan kaupunki ja SYK ovat vääntäneet pitkään kättä siitä, mihin tasoon asti kiinteistönomistajan tulisi tehdä korjaukset omalla kustannuksellaan ja mikä osa rakennuksen saattamisesta nykytarpeita vastaavaksi kuuluu vuokranantajan maksettavaksi.

Neuvotteluista vastaava apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo kertoi perjantaina, ettei peruskorjauksen vaikutuksesta vuokraan olla vieläkään päästy yhteisymmärrykseen. Jokaisen korjattavan rakennuksen kohdalla sovitaan erikseen vuokraan vaikuttavat kustannukset.

– Remontin aikataulusta ei ole vielä tietoa. Kokonaisuuteen liittyy palveluverkon laajempi tarkastelu, jota sivistys- ja hyvinvointilautakunta käsittelee syyskuun kokouksessa, Isosuo sanoi.

SYK on vaatinut Museovirastolta Seminaarin A- ja E-rakennusten suojelun purkamista, jotta rakennuksissa olisi paremmin mahdollisuus tehdä muutostöitä.