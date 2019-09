Syke muutetaan Prismaksi – Olli Vormisto kertoo, miksi Hämeenmaa ei kaavaile vastaavaa Hämeenlinnan keskustaan

Osuuskauppa Hämeenmaa on ostanut kauppakeskus Sykkeen Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varmalta. Lahdessa Sykkeen tiloissa toimiva S-market laajennetaan Prismaksi. Prisma-hankkeen aikataulu on toistaiseksi avoin, koska kauppakeskuksen tiloissa toimii useita vuokralaisia. – Käymme heidän...

