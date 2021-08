Video: Koekaniinista tehdään sykkiväpäinen koe-eläin – Elokuvaohjaaja ja maskeeraaja Ari Savonen suunnittelee uutta hirviöelokuvaa

Maskeeraaja ja elokuvaohjaaja Ari Savonen on testannut tehostemaskeerausta koko tämän vuoden. Suunnitteilla on uusi kauhuelokuva, jota varten hän on tehnyt villejäkin kokeiluja. Koekaniinista tulee julman näköinen molopää.