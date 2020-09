Syksyn ensimmäisessä Perjantaiparlamentissa keskustellaan pahuudesta – Katso lähetys täältä

Perjantaiparlamentti palaa kesätauolta. Syksyn ensimmäisessä Perjantaiparlamentissa keskustellaan pahuudesta. Mitä pahuus on ja mitkä ovat ne voimat jotka sitä ruokkivat? Mikä on pahuuden yhteys syyllisyyteen ja häpeään? Johannes Ojansuun vieraina ovat pappi, kuvataiteilija Ilkka Sariola ja taiteentohtori, kuvataiteilija Mika Karhu. Video on tallenne, joka on kuvattu viikko sitten olutravintola Birgerissä.

Katso Perjantaiparlamentti tästä: