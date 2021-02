Hämeenlinnalainen lähihoitaja: "Systeemi kosahtaisi, jos hoitajat eivät joustaisi" – SuPerin kyselyn perusteella valtaosa on harkinnut alanvaihtoa

Hoitoalan työntekijöistä on huutava pula Kanta-Hämeessä. Se on näkynyt TE-toimistossa alkuvuonna noin 150 työpaikkailmoituksena. Lähihoitaja Anne Kisonen: "On unohdettu ratkaista ongelma, että miten ihmiset saataisiin pysymään alalla."