Tähtisairaalassa Forssalle ja Riihimäelle käy hyvin

Ortopedi Sally Järvelän edellinen haastattelu julkaistiin Hämeen Sanomissa lokakuussa 2018. Siinä hän kuvaili itseään sähköjänikseksi. Kuvaus vaikuttaa pätevältä.

Tällä viikolla Sally Järvelä valittiin Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin (KHSHP) johtajaylilääkäriksi. Hänellä on nelikymppiseksi naiseksi vaikuttava ja monipuolinen ura. Uudesta työstä Hämeenlinnassa hän tuskin kiinnostui päästäkseen helpolla.

– Kanta-Hämeessä on tehty paljon hyviä asioita. Samaan aikaan, kun talous on ollut tiukka ja ison laivan kurssia on käännetty, on paneuduttu laadun ja tehokkuuden mittaamiseen. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirillä on poikkeuksellista ketteryyttä.

Järvelä korostaa, että hoidon laadun ja vaikuttavuuden mittarit ovat koko henkilöstön työkaluja, eivät ainoastaan johdon.

– Jokaisen pitää tietää, miten oma työ vaikuttaa kokonaisuuteen ja millainen merkitys sillä on onnistumiseen.

Tekemisen meininki

Kanta-Hämeen keskussairaalaan Järvelä siirtyy Taysin toimialuejohtajan paikalta.

– Keskussairaalassa on tekemisen meininki. Tiedolla johtaminen on täällä jo pitkällä.

Kiinnostavista hankkeista hän nostaa esiin hoidon vaikuttavuuden mittaamisen kehittämisen yhteistyössä ruotsalaisen Ivbar-instituutin kanssa, Tähtisairaala-hankkeen ja uuden Assi-sairaalan rakentamisen.

Hyvässä johtamisessa toteutuu hänen mielestään sama kohtaaminen, jota hän pitää tärkeänä potilaan ja lääkärin välillä.

– Sen pitää toteutua myös johtajan ja henkilöstön välillä. Uskon, että se on vahvuuteni. Osaan kuunnella niin kauan, että ymmärrän, mitä tarkoitetaan.

Taysissa Järvelä harrasti työhön tutustumispäiviä.

– Olen käynyt eri ammattiryhmien töissä, jotta tiedän johtajana, mistä minulle puhutaan. Sitä aion jatkaa myös Kanta-Hämeen keskussairaalassa.

Uudistaja haluttiin

Päivystämisestä Järvelä todennäköisesti joutuu luopumaan. Vielä toimialuejohtajana hän on tehnyt joitakin vuoroja kuukaudessa, jotta tietäisi miten ja millaisissa oloissa käytännön työtä tehdään.

– Harmittaa, mutta haluan keskittyä sataprosenttisesti uuteen työhön.

Järvelää pidetään uudistajana. Se on KHSPH:n hallituksen puheenjohtajan Kaija-Leena Savijoen mukaan yksi syy, miksi hänet pestattiin Kanta-Hämeeseen.

Uudistaminen ei välttämättä ole helppoa, koska muutos pelottaa monia.

– Henkilöstön kanssa on keskusteltava avoimesti, miksi muutosta tarvitaan. Kun se on ymmärretty, pohditaan yhdessä, miten se tehdään.

Syynä voi olla vaikka kuntien taloustilanne, joka johtaa siihen, että on priorisoitava.

– Kaikkea ei voi aina saada, mutta myös muistettava, että numeroiden takana on työtä tekeviä ihmisiä.

Talous vaikuttaa

Järvelä on realisti siinä mielessä, että arvelee jäsenkuntien taloustilanteen vaikuttavan tuleviin tehtäviinsä melkoisesti.

Ne ajat ovat hänen mukaansa ohi, jolloin voitiin ajatella, että aina sairaalalle jostain löytyy lisää rahaa. Niillä, jotka toimintaa suunnittelevat, pitää olla talousvastuu.

Hän kehuu vuolaasti tulevaa esimiestään ja työpariaan sairaanhoitopiirin johtajaa Seppo Rantaa .

– Hän on erinomaisen pätevä ja haluaa tehdä hyvää. Hänen luotsaamanaan Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin on menossa oikean suuntaan. HÄSA

Sally Järvelä 41-vuotias Syntyisin Hämeenlinnasta, peruskoulu Poltinaholla, ylioppilaaksi Lyseon lukiosta 1997. Opiskeli lääketiedettä Tampereen yliopistossa. Opiskellut myös Yhdysvalloissa. Tohtorinväitös aivokasvaimista, mutta erikoistunut ortopediaan. Suorittanut Aalto-yliopistossa johtamisen EMBA-tutkinnon, jonka yhtenä osa-alueena oli se, kuinka tiloilla voi vaikuttaa palvelujen ja prosessien kehittämiseen. Toivoo, että voi jatkaa myös tutkimustyötä. Palkittu 2018 tutkimusryhmänsä kanssa Yhdysvalloissa Hughston Awardilla, joka myönnetään vuoden ansioituneimmalle ortopedian alan tutkimukselle. Kaksi aikuista bonuslasta, neljä omaa, joista kolme asuu vielä kotona. Harrastuksina monipuolinen liikunta ja myös lukeminen. Lasten kanssa elokuvissa Verkatehtaalla melkein joka viikko.