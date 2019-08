Taiteiden yö elävöitti perjantai-illan

Hämeenlinnan Taiteiden yössä riitti tänä vuonna koettavaa ympäri keskustaa. Tapahtuma keräsi jo ennen pimeyden laskeutumista runsaasti väkeä. Kaupunkifestivaalin ohjelmaa on päässyt järjestämään melkein kuka tahansa, ammattilaiset, harrastajat, yhdistykset ja kerhot,...

Hämeenlinnan Taiteiden yössä riitti tänä vuonna koettavaa ympäri keskustaa. Tapahtuma keräsi jo ennen pimeyden laskeutumista runsaasti väkeä. Kaupunkifestivaalin ohjelmaa on päässyt järjestämään melkein kuka tahansa, ammattilaiset, harrastajat, yhdistykset ja kerhot, mikä myös on tuonut vaihtelua jokaiseen järjestettyyn tapahtumaan. Taiteiden yön vetovastuu on viime vuodet ollut kiertävä. Tänä vuonna puikoissa oli kaupunginmuseo. Taiteiden yössä…