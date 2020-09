Takahuoneessa oli draamaa, kun Beach Boys villitsi Parolan juhannusjuhlissa – Vexi Salmi: "Ei Irwin mulle mitään mahtanut"

Hämeen Sanomat haastatteli Vexi Salmea (1942–2020) viimeisen kerran laajasti kesällä 2019. Ohessa artikkeli uudelleen julkaistuna. The Beach Boys esiintyi Parolan juhannusjuhlilla vuonna 1969, keikka alkoi tunteja myöhässä, järjestäjät riitelivät rahasta ja everstiluutnantti halusi nojatuolin eturiviin. Tasan 50 vuotta myöhemmin Vexi Salmi palasi Lehijärvelle etsimään keikkapaikkaa.

Asvalttitie on kauempana rannasta kuin vanha hiekkatie 50 vuotta sitten. Kun auto kääntyy tutun näköisestä mutkasta, pientareella on kyltti: ”Sotilasalue. Pääsy ilman lupaa kielletty rangaistuksen uhalla.”

– Tonne meidän on pakko mennä. Ei ne meitä ammu, ja mä puhun ne ympäri, sanoittajalegenda Vexi Salmi huikkaa takapenkiltä.

Ranta on väärä, ja vastassa on vain Parolan panssariprikaatin upseerien saunailta. He opastavat kysymään neuvoa panssarimuseosta. Sieltä löytyy museonjohtaja Simo Hautala , joka tarjoutuu oppaaksi. Vanha polku Piilopirtiltä rantaan on kasvanut umpeen.

Paikka löytyy, kun vanha soratie kääntyy jo 1960-luvulla pystyssä olleiden puuhuviloiden ohi syvemmälle metsään. Alhaalla rannassa on uusi niemi. Sen tilalla oli vuonna 1969 ponttonilaituri, jonka päässä kivivallilla poltettiin juhannuskokkoa.

Korkea verkkoaita ympäröi pusikoitunutta aukiota, joka oli ennen avarampi.

– Juhlapaikan on armeija ryöstänyt. Tämä on historiallinen paikka, niin se on aidattu, Salmi sanoo ja nauraa.

Hän potkii tieltään männynkäpyjä ja pysähtyy aidan luo. Sen toisella puolella, panssariprikaatin varastorakennusten takana, seisoo rivi korkealle kurottavia mäntyjä.

Juhannuksena vuonna 1969 niiden kohdalle oli pystytetty pressulla katettu lava, jolle nousi yhdysvaltalainen The Beach Boys. Mäntyjen taakse harjun rinteeseen oli pakkautunut silloin yli 10 000 ihmistä, Hämeen Sanomien mukaan lähes 15 000 juhannusjuhlijaa.

Lentolehtisiä ilmaan ja varusmiehiä töihin

Vexi Salmi ei ole käynyt Lehijärven rannalla vuoden 1969 juhannuksen jälkeen. Hänen ja Irwin Goodmanin pyörittämä Mainos-musiikki järjesti silloin Parolan juhannusjuhlat toista kertaa.

Yleensä Parolan juhannuksen järjestivät sotainvalidit ja upseerikerho, mutta vuoden 1967 juhlista tuli paljon tappiota runsaan vesisateen takia. Siksi Mainos-musiikki järjesti ensimmäiset juhannusjuhlansa vuonna 1968.

”Meillä oli pirun vähän aikaa järjestää.”

Seuraavana vuonna tieto Beach Boysin juhannuskeikasta saatiin vasta loppukeväästä.

– Meillä oli pirun vähän aikaa järjestää. Kova markkinointi ja mainonta oli välttämätöntä. Kukaan täällä asuva tai liikkuva ei voinut välttyä mainoksilta, Salmi kertoo.

Mainos-musiikki otti käyttöön jo vanhentuneen markkinointikeinon 1950-luvun alusta. Lopen Räyskälästä ja Tampereen Härmälästä lähti ilmaan pienlentokoneilta, joiden ikkunoista pudotettiin kolmen päivän ajan ”ainakin 100 000 lentolehtistä per kone”. Kolmen päivän ajan lehtisiä leviteltiin Päijänteen molemmin puolin Hämeenlinnan seudulta Tampereelle ja Hyvinkäälle asti.

– Siihen aikaan varusmiehiä sai käyttää mihin tahansa. Heiltä peruttiin mahdollisia lomia, ja varusmiehet olivat esimerkiksi järjestyksenvalvojia. Se auttoi taloutta, Salmi sanoo.

Beach Boys pahasti myöhässä

Suosikki-lehti kirjoitti rantapoikien vuoden 1969 juhannuskeikoista näin:

“Kuuluisa ja kallis Beach Boys villitsee Suomen kansaa juhannuksena, ja mikäs on villitessä, kun koskenkorvalla tulee varmasti olemaan osuutensa asiaan.”

Juhannusaattona Beach Boys oli neljä tuntia myöhässä ensimmäiseltä keikaltaan Keimolan moottoriradalla Vantaalla. Euroopan kiertueen edellisellä pysäkillä Tshekkoslovakiassa viranomaiset tutkivat bändin lentokoneen niin tarkkaan, että lähtö myöhästyi.

Parolassa muu ohjelma oli jo loppunut, ja rinteessä odottavalle yleisölle kuulutettiin Beach Boysin matkan etenemisestä.

– Yleisö ei edes mukissut vastaan. He ymmärsivät, ettei Tshekkoslovakiasta ehkä helposti päässytkään pois. Ei juhannuksena kellään ollut kiire minnekään, Vexi Salmi kertoo.

Kun Beach Boys saapui viimein Parolaan, aikataulu oli yli kaksi tuntia myöhässä. Riita oli valmis.

”Irwinin pokka loppui”

Vuoden 1969 juhannusjuhlista raportoinut Intro-lehti kertoi, kuinka keikan jälkeen ”pojat poistuivat odottaviin autoihin ja managerit jäivät paikalle riitelemään rahasta”. Itse asiassa kiista oli käynnissä jo ennen pahasti myöhästyneen keikan alkua.

Kun juhannusaattona keikalta toiselle helikopterilla kulkenut Irwin Goodman saapui Parolaan, hän kiivastui aikataulun myöhästymisestä.

Goodmanin mielestä koko keikka piti perua.

Beach Boysille piti maksaa 15 000 markkaa ennen keikkaa ja saman verran setin jälkeen. Goodmanin mielestä koko keikka piti perua, eikä Beach Boysille pitäisi maksaa palkkiota.

– Siellä oli yli 10 000 ihmistä odottamassa, niin olisi ollut aika rohkea teko mennä sanomaan, ettei Beach Boys soita koska he ovat myöhässä, Salmi kertoo nyt.

– Sanoin Irwinille, että menetkö lavalle ilmoittamaan, kun olet kuuluisa ihminen. Voit hypätä sinne ja sanoa yleisölle, että Beach Boys ei tule esiintymään, koska mä olen kieltänyt.

Goodman ei suostunut. Lopulta Beach Boysien Carl Wilson kyllästyi odotteluun ja kävi kysymässä, miksi konsertti ei voinut jo alkaa.

Hän sai yhtyeen Suomeen tuoneelta Leo Heinoselta selonteon ja kysyi, kuka tämä Irwin oli. Vastaus oli, että kyseessä on Suomen suosituin laulaja.

– Ne tuli sanomaan Irwinille, että mitä siinä nikottelet, hyppää lavalle meidän kanssa, me säestetään. Irwinin pokka loppui siihen. Ei uskaltanut, ja se jäi näkemättä, Salmi muistelee.

Juoksukilpailu ja painia?

Riidasta kulkee monenlaisia tarinoita. Hämeen Sanomien lukija Ismo Heinisuo kertoo, kuinka ”kaikki me Kaurialassa tunsimme toisemme ja sankaripoikien juttuja kerrottiin.”

Hänen kuulemansa mukaan ”lopuksi viimeinen rahakassi oli viemättä, kun Irwin otti sen haltuunsa ja lähti taksilla kohti Hämeenlinnaa.

Vexi lähti perään toisella taksilla ja saavutti Irwinin auton jo Viisarin kohdalla saaden autot pysähtymään. Seurasi pieni juoksukilpailu, jonka Vexi urheilijapoikana voitti. Ilmeisesti oli pieni painimatsikin.”

Näinkö kävi? Salmi nauraa.

– Ei, vaikka se tuntuu paljon hienommalta. Rahat oli koko ajan mun salkussa. Irwinillä ei ollut mitään syytä mennä karkuun. Hänhän sai rahat, kun lippuluukut tyhjennettiin lopullisesti. En tiedä, mitä siinä tapahtui, mitä hän teki ja minne meni, Salmi kertoo.

– Irwin siinä urputti, mutta ei hän koskaan mulle mitään mahtanut. Ei fyysisesti eikä henkisesti.

Lopulta Beach Boys sai rahansa, ja keikka pääsi alkamaan.

Beach Boys ihastui yöttömään yöhön

Beach Boysin keikka alkoi vasta puoli kahdelta aamulla, kertoo Intro-lehden raportti vuodelta 1969. Vexi Salmi muistelee, että soitto alkoi jo puolenyön tienoilla.

Bändin piti soittaa puolitoista tuntia, mutta keikka venyi kaksikertaiseksi.

– Beach Boys oli äimän käkenä. He katsoivat kelloa ja ihmettelivät, miten on ihan valoisaa. Bändin piti soittaa puolitoista tuntia, mutta he soittivat kolme tuntia. Niiden mielestä oli niin hienoa soittaa metsässä keskellä yötä, kun ei tullut ollenkaan pimeää, Salmi kertoo.

”Bändin piti soittaa puolitoista tuntia, mutta he soittivat kolme tuntia.”

Myös panssariprikaatin henkilökunta innostui. Eräs everstiluutnantti oli jopa käskenyt varusmiehiä noutamaan hänelle nojatuolin eturiviin. Hän oli kuullut, että kyseessä oli maankuulu bändi.

– Sanoin, että älkää tehkö sitä herra everstiluutnantti. Se voi olla vaarallista, kun kukaan ei tiedä, miten yli 10 000 ihmistä lähtee rinteestä valumaan, Salmi kertoo.

– Hän sanoi, että komentaa taakseen parisataa varusmiestä. Minä kielsin. Emme halunneet päästä lehteen sillä, että everstiluutnantti jäi yleisön alle.

Rantapojumaisia rytmejä

Hieman ennen show’n alkua lavan edessä ollut kaide murtui, mikä aiheutti Intro-lehden mukaan yli 10 000 katsojan joukossa melkoista hämminkiä:

“Hetken ajan näytti siltä, että koko tuo katsojamassa vyöryisi näyttämölle. Ripeät sotilaat pelastivat kuitenkin tilanteen muodostamalla paksun ketjun yleisön ja lavan välin. Tällöin tilanne rauhoittui ja Beach Boys pääsi aloittamaan”.

Lehden konserttiraportin mukaan yhtyeen ohjelmisto käsitti vanhoja ennen kuultuja kappaleita, joiden tutut “rantapojumaiset rytmit kuultuna ilman levytysstudion tuomia mahdollisuuksia olivat mikäli mahdollista vieläkin parempia kuin levyllä”.

Myös Vexi Salmen mielestä Beach Boys oli parempi kuin hän osasi odottaa.

– Maailman huippubändillä, moninkertaisella Billboardin listaykkösellä Yhdysvalloista, oli vähän erilaiset liksat ja erilaiset laitteet, kuin Suomessa oli nähty. Se oli todella hieno esitys.

Juhannusjuhlien jälkeen Salmi muutti Hämeenlinnasta Helsinkiin. Lehijärven rannalla Parolassa hän ei ole käynyt sen koommin.

– Paljon on muuttunut, mutta täällä on sama kuivan mäntymetsän tuoksu kuin 50 vuotta sitten. HäSa

Lähteitä: Mikael Huhtamäki: Live in Finland – Kansainvälistä keikkahistoriaa Suomessa 1955–1979 (2013), Jukka Järvelä: Homma kävi (1997).

