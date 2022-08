Taksisurmat ovat nykyään harvinaisia – Sanallista ja lievempää fyysistä väkivaltaa kuljettajat joutuvat Taksiliiton toiminnanjohtajan mukaan kohtaamaan yhä useammin

Taksinkuljettajiin kohdistuva vakava väkivalta ja kuljettajien surmat ovat viime vuosina olleet harvinaisia. Taksiliiton toiminnanjohtaja Timo Koskinen pitää yhtenä syynä sitä, että korttimaksujen yleisyyden vuoksi takseissa on harvoin rahaa ryöstettäväksi.

Hämeen poliisi on ottanut yhden henkilön kiinni Asikkalassa lauantaina menehtyneen taksinkuljettajan surmasta epäiltynä. Etelä-Suomen Sanomien tietojen mukaan uhri oli vasta äskettäin taksinkuljettajana aloittanut nuori nainen.

Vuosituhannen vaihteessa taksinkuljettajat joutuivat uhriksi useissa henkirikoksissa. Viimeisen tapaus ennen Asikkalan epäiltyä taksisurmaa tapahtui Vaasassa, jossa taksinkuljettaja ryöstettiin ja puukotettiin kuoliaaksi vuonna 2004.

Lahdessa muistetaan paljon julkisuutta saanut taksisurma, jonka uhri löytyi Päijät-Hämeen keskussairaalan läheisyydestä Sykekadulta vuoden 2001 lokakuussa. Varsinainen surmatyö oli tehty Hollolan puolella. Samana vuonna Oulussa ammuttiin ryöstön yhteydessä taksinkuljettaja.

Tammikuussa 2002 kaksi miestä ryösti ja surmasi taksinkuljettajan Savonlinnassa.

Etelä-Suomen Sanomien arkiston mukaan kymmenen vuoden aikana, 1992-2002, viisi taksinkuljettajaa sai surmansa työtehtävän aikana.

Sanallista ja lievää väkivaltaa taksinkuljettajat joutuvat Timo Koskisen mukaan kohtamaan aikaisempaa enemmän. Tähän on johtanut muun muassa se, että asiakkaat ovat tyytymättömämpiä saamaansa palveluun.

– Lievempää henkistä tai fyysistä väkivaltaa taksissa tapahtuu valitettavan usein. Viimeisten vuosien aikana, kun taksinlainsäädäntö on muuttunut, asiakkaat ovat kokeneet, että asiakaspalvelun taso on heikentynyt. Ilmeisesti asiakkaat ovat kokeneet, että jos kuljettaja toimii huonosti, hekin voivat toimia vähän asiattomasti. Siihen liittyy vähintäänkin sanallisen väkivallan mahdollisuus.

– Taksi ei ole ollut enää pitkään aikaan hyvä ryöstön kohde, koska rahaahan taksissa ei juurikaan ole. Tietysti yksin työskenteleminen, poikkeukselliset työajat, palveluajat öisin ja aamuyön tunteina, asiakkaiden tila yön tunteina lisäävät väkivallan mahdollisuutta ilman muuta.

Koskisen mukaan takseissa on monenlaisia mahdollisuuksia torjua väkivallan uhkaa. Yksi niistä on yleisesti käytössä olevat kamerat, jotka tallentavat asiakkaan kuvan. Eri yrittäjillä ja tilausvälitysyrityksillä on vaihtelevia ratkaisuja, muun muassa hälytysjärjestelmiä, mutta Koskinen ei turvallisuussyistä halua kuvailla niitä tarkasti.

Keskeisenä turvallisuustekijänä hän pitää kuljettajan taitoa kohdata ihmisiä.

– Väkivallankin osalta paras ehkäisykeino on hyvä asiakaspalvelu ja kuljettajan kyky kohdata ihminen.