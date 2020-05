Taksit odottaneet kyytiä jopa 8 tuntia, hämäläisistä yrittäjistä lopettanut 10–20 – "Itsensä saa juuri työllistettyä"

Hämäläistakseista on toimintansa lopettanut koronaepidemian myötä 10–20 yrittäjää.

– Siihen haarukkaan mennään, Taksi Hämeen toimitusjohtaja Juha Sirviö kertoo.

Tilanteen vuoksi väliaikaisesti seisontaan on autonsa laittanut arvion mukaan samanmoinen määrä yrittäjiä, 10–20.

– Odotin paljon pahempaa. Liikevaihto on valtaosalla romahtanut 80 prosenttia, kun ei ole ajoja, Sirviö sanoo.

– Yksinyrittäjillä se on ollut sinnittelyä. Keskussairaalalla on kyytiä odoteltu kahdeksan tuntiakin. Ei siinä kummoisia päiväkassoja nyt tule, mutta ainoa mahdollisuus on pitää rissat pyörimässä.

Taksiliitto vaatii hallitukselta nopeaa päätöstä suorasta tuesta taksiyrittäjille.

Kaikkiaan Taksi Häme välittää noin 230 auton kyytejä.

Juha Sirviön mukaan välitysindikaattorit kertoivat nousujohteisesta alkuvuodesta, mutta maaliskuussa tilanne romahti koronarajoitusten myötä.

Asiointi- ja lääkekuljetuksista toivottiin taksien tilanteeseen vetoapua, mutta siitä ei mainittavaa hyötyä tullut.

– Kaupat järjestivät ruokakuljetukset omien intressien mukaan, ja monille taksimaksu oli liian suuri kynnys ruokakassin kuljetuksessa. Lääkekuljetuksia on ollut muutamia, mutta ihmiset ovat kaikesta huolimatta kulkeneet itse apteekkeihin ja hakeneet omat lääkkeensä, Sirviö kertoo.

Taksi Hämeen toimitusjohtaja laskee nyt ravintoloiden avautumisen varaan.

– Se saattaisi jonkin verran pelastaa tilannetta. Väki lähtee kyllä pitämään hauskaa. Terassiväki on taksinkäyttäjäporukkaa, Sirviö tuumii.

– Kauhulla odotan, jos ravintolat pysyvät säpissä kesän ajan.

HämeBus oy:n yrittäjä Joonas Nieminen istui aiemmin työpöydän ääressä 2–3 päivää viikosta, mutta koronaepidemian myötä hänen aikansa on kulunut lähinnä yrityksen taksin ratissa.

– Hommaa on sen verran, että itsensä saa juuri työllistettyä, Nieminen kertoo.

Koulumatkaliikenteen palautuminen pariksi viikoksi tarkoittaa, että Nieminen kutsuu muutaman kuljettajan takaisin töihin.

– Meille tämä on suhteellisen helppoa, kun olemme suhteellisen pieni ja ketterä toimija. Voisin kuvitella, että isoille toimijoille tämä on erittäin ristiriitainen tilanne, kun ajetaan iso liikennemäärä ylös kerralla ja täytyy lopettaa taas melkein heti.

Kun koronaepidemian vaikutukset iskivät, HämeBus ajoi viikossa toimintaansa isosti alas.

Yhden taksin, pikkubussin ja kolmen linja-auton yritys laittoi ylimääräiset autot seisontaan, lomautti henkilökuntaa ja yritti leikata kaikki ylimääräiset kulut.

– Ei meinannut uskoa, kun ensimmäisen viikon aikana tilattuja töitä peruuntui tulevalta neljältä kuukaudelta. Yli puolet liikevaihdostamme tulee tilausajo- ja valmismatkaliikenteestä, ja se on poistunut käytännössä kokokaan loppukesään asti, Nieminen sanoo.

Hän kertoo, että myyntiä hävisi kertalaakista noin 130 000 euroa, lähestulkoon neljäsosa yrityksen vuotuisesta liikevaihdosta.

– Olimme eturintamassa ottamassa iskuja vastaan. Pitkäkestoisia vaikutuksia ei tiedetä. HÄSA