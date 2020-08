Talenom rakentaa kasvuhyppyä Hämeenlinnan tuotekehitysyksiköllä – Pörssiyhtiö osti hämeenlinnalaisen ohjelmistoyhtiön

Vanaja Technologiesin ohjelmistoliiketoiminta uuteen yksikköön. Yksiköllä ja pienasiakastoiminnalla on kovat kasvutavoitteet.

Talenom ostaa Hämeenlinnasta Vanaja Technologies -yrityksen ohjelmistoliiketoiminnan. Taloushallinnon palveluyritys Talenom rakentaa Hämeenlinnaan toisen tuotekehitysyksikkönsä.

Vanaja Technologisien pääomistaja Matti Saarinen siirtyy Talenomin pienasiakashankkeen tuotekehitysjohtajaksi.

Etelä-Suomen yksikkö

Hämeenlinnan tuotekehitysyksikköön siirtyy liiketoimintakaupassa seitsemän työntekijää. Talenomilla on ennestään kolme työntekijää Hämeenlinnan tuotekehityksessä. Talenomilla on kova kasvustrategia yksikölle.

– Talenomin hallinto ja tuotekehitys ovat olleet Oulussa, jossa rekrytointi tuotekehitykseen on ollut haasteellista. Meillä on ollut pitkään mielessä, että yrityksen pitäisi saada toinen tuotekehitysyksikkö eteläiseen Suomeen, sanoo Talenomin projektinvetäjä Miikka Hätälä.

Hätälä vastaa myös Talenomin pienasiakashankkeesta, johon Vanaja Technologies ja nyt yhtiön uusi tuotekehitysyksikkö tekevät tietoteknistä alustaa.

– Pienasiakaskonsepti on Talenomille strategisesti merkittävä hanke. Se kaksinkertaistaa meidän markkinamme, sanoo Talenomin toimitusjohtaja Otto-Pekka Huhtala.

400 miljoonan markkinalle

Suomen kirjanpitopalvelujen markkina on 1,1 miljardia euroa. Pienyritysten markkina, johon Talenom on nyt pääsemässä, on noin puolen siitä. Huhtala laskee, että yrityksen asiakkaiden määrä voi kasvaa kuusinkertaiseksi.

– Konseptissa pienyrittäjät pystyvät itse vaikuttamaan kirjanpitopalvelujen laatuun. Uudessa alustassa yhdistetään ainutlaatuisella tavalla ohjelmistot ja palvelu.

– Vaikutukset pienyrittäjien arjessa voivat parhaimmillaan olla huimat, Huhtala vakuuttaa.

Talenom parhaillaan pilotoi uutta pienasiakaskonseptia. Konsepti julkaistaan ja sen markkinointi aloitetaan lokakuun lopulla.

Yrityksellä vuoden taival

Vanaja Technologies on viime vuonna perustettu ohjelmistoyhtiö. Yrityksellä ei ole ollut lainkaan omia toimistotiloja vaan henkilöstö on kaiken aikaa työskennellyt etänä.

– Erikoistuimme taloushallinnon ohjelmistoihin. Talenom tuli heti alkuvaiheessa asiakkaaksi, Saarinen kertoo.

Vanaja Technologies -yrityksen liiketoiminta myytiin jo noin vuoden kuluttua yhtiön rekisteröinnistä.

– Yhtiön kehityshän oli hidas verrattuna amerikkalaisiin teknologiayrityksiin. Meillä ei ollut alkurahoitustakaan.

– Ilman tätä liiketoimintakauppaa kasvumme olisi ollut nykyistä nopeampaa, Saarinen sanoo.