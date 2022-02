Tällainen on tatamin pimeä puoli: väkisin suutelua, alastomuutta, outoja puheita – Hämeenlinnan Judoseuran entiset toimijat kertovat valmentajan epäasiallisesta käytöksestä

Miten on mahdollista, että valmentaja nukkuu samassa hotellihuoneessa nuoren naisvalmennettavansa kanssa ja kysyy törkeyksiä? Tätä juttua varten on haastateltu noin kymmentä Hämeenlinnan judoseuran toiminnassa mukana ollutta henkilöä. Joukossa on muun muassa useita entisiä kansallisen ja kansainvälisen tason huippujudokoita. He eivät esiinny jutussa oikeilla nimillään asian arkaluontoisuuden ja oman yksityisyydensuojansa vuoksi.