Tällaisen hävittäjän Suomi on valitsemassa – "Itse hävittäjä on yllättävän edullinen, mutta käyttö- ja koulutuskustannukset ovat kysymysmerkkejä"i"

F-35 on ollut alusta alkaen ennakkosuosikki, koska se on kisan ainoa viidennen sukupolven hävittäjä. Se tarkoittaa sitä, että mukana ovat sisäänrakennetut häiveominaisuudet, jotka estävät tutkassa näkymistä. Uutissuomalainen on vertaillut ehdokkaita usean asiantuntijan kanssa, ja kaikki ovat nostaneet F-35:n suorituskyvyltään ykköseksi. Suurin kysymysmerkki ovat olleet käyttö- ja koulutuskustannukset. Vaikka ne ovat selvästi suurimmat, itse hävittäjä on...

Haluatko lukea koko artikkelin? Tilaa digi ja pääset lukemaan kaikki Hämeen Sanomien jutut. Digi 3kk vain 5,49e/kk! Olen jo tilaaja