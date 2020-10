Analyysi: Talous on kuihtunut yli 12 vuotta – Näennäistä bruttokansantuotetta on pidetty yllä velaksi

Suomen talous on pysähtynyt jo 12 vuodeksi. Näennäistä bruttokansantuotetta on pidetty yllä velkaantumalla. Bruttokansantuote on virallisesti kasvanut vaivaiset 4,44 prosenttia vuodesta 2007 vuoteen 2019. Vuosikasvu on ollut keskimäärin runsaat 0,3...